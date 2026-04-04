Canzonissima, anticipazioni del 4 aprile: cantanti e ospiti della terza puntata

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IPA Milly Carlucci

È tutto pronto per una nuova puntata di Canzonissima: Milly Carlucci torna in onda con il terzo appuntamento dello show dedicato ai pezzi più belli della canzone italiana, una rivisitazione del format che ha fatto la storia della tv. Nonostante la concorrenza serrata con Amici di Maria De Filippi, lo show continua a registrare ottimi risultati ed entra nel vivo con un tema particolarmente emozionante.

Ogni artista porterà sul palco dell’Auditorium del Foro Italico il brano che ha rappresentato un momento di svolta nella propria carriera o nella storia della musica italiana. Si preannuncia già una serata ricca di sorprese e momenti toccanti: ecco le anticipazioni della puntata del 4 aprile.

Canzonissima, le anticipazioni del 4 aprile

Milly Carlucci conduce in diretta la terza puntata di Canzonissima. Una serata che si preannuncia particolarmente emozionante, dato che il tema scelto è “La canzone simbolo – la svolta“. Non si tratta semplicemente di reinterpretare un brano famoso, ma di dare nuova vita a canzoni che hanno rappresentato un punto di svolta artistico e umano.

Ogni esibizione sarà preceduta da una clip introduttiva in cui gli artisti spiegheranno il legame con il brano scelto, trasformando la performance in un racconto intimo. Il pubblico assisterà così non solo a uno spettacolo musicale, ma anche a un viaggio tra ricordi, successi e momenti decisivi delle carriere dei cantanti in gara.

Come di consueto, a decidere quale sarà la “canzone della serata” saranno i Magnifici 7 – ovvero Claudio Cecchetto, Caterina Balivo, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo e Giacomo Maiolini -, i cantanti in gara e il pubblico da casa tramite i social, in un mix che rende il risultato sempre imprevedibile.

Canzonissima, le canzoni della terza serata

La competizione si fa sempre più accesa: dopo la vittoria del brano Il mio canto libero interpretata da Fabrizio Moro nella prima puntata, e del trionfo de La leva calcistica della classe ’68 cantata da Arisa nella seconda, un nuovo brano accederà alla finalissima del 25 aprile.

I brani della terza puntata sono già stati scelti: tanti i pezzi che hanno fatto la storia della canzone italiana e che sono stati presentati sul palco del Festival di Sanremo. Enrico Ruggeri interpreterà Mistero, con cui vinse l’edizione del 1993, un pezzo che segnò una svolta nella sua carriera e che rimane uno dei suoi cavalli di battaglia.

Sia Fabrizio Moro che Leo Gassman si esibiranno con i brani che fecero vincere loro la sezione Nuove Proposte: il primo canterà Pensa, che lo lanciò nel panorama musicale italiano e che rimane tutt’oggi un brano potentissimo contro la mafia; mentre il secondo si esibirà sulle note di Va bene così. Così come Arisa che porterà Sincerità, con cui vinse la sezione Nuove Proposte di Sanremo 2009 e che la fece esplodere sulla scena musicale italiana.

Ancora il Festival di Sanremo nella scelta di Michele Bravi, che proporrà Il diario degli errori, portato nel 2017 sul palco dell’Ariston. Fausto Leali canterà A chi, il suo storico cavallo di battaglia, mentre Malika Ayane ha scelto Feeling better, il primo singolo pubblicato dal suo album d’esordio.

Irene Grandi interpreterà Bum bum, Elettra Lamborghini invece Musica (e il resto scompare), brano presentato a Sanremo 2020. Vittorio Grigolo si esibirà con Caruso di Lucio Dalla, una delle canzoni italiane più celebri al mondo. Elio e le Storie Tese invece proporranno La terra dei cachi, il brano presentato a Sanremo 1996 che, pur arrivando secondo, divenne un fenomeno culturale e uno dei pezzi più iconici della loro carriera. Infine i Jalisse canteranno Gloria di Umberto Tozzi, successo internazionale del 1979.

Non mancheranno gli ospiti: in studio arriverà Massimiliano Gallo, protagonista anche di un momento spettacolare pensato ad hoc per la serata.Spazio poi al cinema con Pif e Giusy Buscemi, pronti a presentare il loro nuovo progetto e a regalare momenti di intrattenimento.

Dove e quando vedere Canzonissima

La terza serata di Canzonissima è in programma sabato 4 aprile in prima serata alle 21.30 su Rai1. Tutte le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile rivedere le singole esibizioni e i momenti salienti nella pagina dedicata allo show.