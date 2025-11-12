Vanessa Incontrada e la crisi col futuro marito, “Gigi D’Alessio ha fatto la differenza”

Molto più che colleghi, il rapporto tra Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio è forte e autentico e va al di là del rispettivo lavoro nel mondo dello spettacolo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

Può esistere l’amicizia vera nel mondo dello spettacolo? Sì, e Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio ne sono la prova. Si conoscono da tempo, si stimano, si supportano come fratello e sorella. E ci sono anche nei momenti più complicati, come quello che si è trovata a vivere l’attrice e conduttrice italo-spagnola. Che ha potuto contare, senza nemmeno chiedere, sul prezioso aiuto dell’artista napoletano.

Vanessa Incontrada e la crisi con Rossano, il gesto di Gigi D’Alessio

“Purtroppo nel nostro ambiente non è semplice trovare amici veri. Eppure, quando ho conosciuto Gigi è stato come trovare il pezzo mancante del puzzle. Ci completiamo. Abbiamo trasformato la nostra intesa in uno spettacolo per ricordare quanto sia bello in quest’era solitaria condividere la vita con gli altri”, ha raccontato Vanessa Incontrada in un’intervista a La Stampa.

Ha dunque rivelato che “Gigi mi ha aiutato molto quando ero in difficoltà con il mio compagno. Averlo accanto è stato un dono e ha fatto la differenza”.

Qualche tempo fa la Incontrada si è separata da Rossano Laurini, il suo compagno di vita nonché padre di suo figlio Isal. Una rottura momentanea che ha fatto soffrire molto i diretti interessati ma che è stata importante per ritrovarsi e riscoprirsi.

“Avevo davanti due opzioni: gettare acqua sul fuoco, oppure benzina. Ho preferito fare il pompiere e portare la loro discussione verso altre direzioni. C’ho avuto ragione: se avessi fatto il benzinaio avrei distrutto una famiglia che, invece, oggi è più forte di prima”, ha spiegato Gigi a proposito di quel periodo turbolento vissuto dall’amica Incontrada.

E infatti dopo la profonda crisi che li ha allontanati, Vanessa e Rossano sono riusciti a recuperare il loro rapporto e ora hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio intimo, al quale non mancherà sicuramente Gigi D’Alessio.

“Non sarò il testimone, io farò la serenata sotto il balcone di Vanessa, insieme al futuro sposo Rossano, il giorno prima del matrimonio”, ha anticipato il cantautore.

Il matrimonio di Vanessa Incontrada con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada è pronta a giurare amore eterno a Rossano Laurini il prossimo anno. Il matrimonio è previsto per l’autunno 2026, in Toscana. “Con la mia wedding planner stiamo organizzando qualcosa di semplice, con amici e parenti”, ha rivelato la futura sposa. Il vestito? “Non ci ho ancora pensato”, ha ammesso.

Ma un dettaglio è già certo: Isal, 17 anni, porterà gli anelli insieme alla sorella maggiore, la figlia che Rossano ha avuto da una precedente relazione. “È molto orgoglioso, lo vedo emozionato”, ha confidato la Incontrada.

“Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’ – e io ho detto subito di sì!”, ha affermato l’italo-spagnola con il suo sorriso contagioso. “È arrivato in un momento della nostra vita in cui c’è una consapevolezza diversa. Oggi mi emoziona molto di più rispetto al passato”.

Vanessa non si aspetta che il matrimonio cambi la loro quotidianità, ma sa che sarà un momento speciale: “Non credo che cambierà molto, ma mi emoziona pensare che ci guarderemo negli occhi e ci diremo di sì. In quell’istante, tutto il resto scomparirà”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!