Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

Quella del 3 dicembre è stata l’ultima puntata dell’appuntamento con Gigi e Vanessa – Insieme. Proprio ora che Vanessa Incontrada stava iniziando a sentirsi carica, la sua energia è stata un po’ smorzata da Gigi D’Alessio: “Questa è l’ultima puntata, la nostra ultima occasione”. Prima serata iniziata alle 22, ma è come entrare in un salotto (ben allestito), insieme a tanti amici. Proprio come avevano promesso i conduttori, e così è stato: le nostre pagelle dell’ultima puntata.

La commozione di Vanessa Incontrada. Voto: 7

Vanessa Incontrada non si è nascosta: certo, una commozione leggermente recitata, ma comunque sentita. L’ultima puntata di un programma è sempre la fine di tutto: il momento in cui le luci si spengono e rimane lo spettacolo. Tra risate, momenti di leggerezza, amici e sketch simpatici (come con Gerry Scotti nella seconda puntata, e con Max Giusti nella terza), Gigi e Vanessa – Insieme si è chiuso rispettando la promessa, anche fatta dall’artista napoletano in puntata, che ha “ripreso” la sua partner sul palco. “Tu non piangi mai. Sarà una serata spettacolare, con tanti amici, musica e divertimento: devi sorridere“. E le risate non sono mancate.

Il duetto di Mahmood e Gigi D’Alessio. Voto: 8

Tu si ‘na cosa grande, brano di Domenico Modugno, è parte della nostra storia musicale: sentire il duetto tra Gigi D’Alessio e Mahmood è stata pura emozione. Due voci diverse, contrastanti, ma al contempo così belle insieme: con una canzone così, poi, che racconta tutta la dolorosa bellezza del patrimonio musicale italiano nel mondo, tanto intenso da far sentire sempre quel brivido lungo la schiena.

La fine di Strazio di Donna, ma c’è Claudio e Vanessa – Insieme. Voto: 9+

La fiction Strazio di Donna arriva alla fine con l’ultima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme. E con Vanessa non poteva che esserci lui, il suo partner da sempre, sul palco: Claudio Bisio, che per l’occasione indossa una parrucca bionda. La musica parte di diritto di fronte a Bisio così: un momento altamente drammatico. Come sempre è un “caos”: Vanessa cerca di entrare nel personaggio, nel rapporto con Claudio, Gigi non trova il ritmo e interrompe tutto. Ma il meglio deve ancora venire con Claudio e Vanessa – Insieme, quando Bisio e D’Alessio si “contendono” la partner sul palco. “Non siamo una coppia improvvisata insieme”, Claudio Bisio ne è sicuro. E nel quiz tra chi conosce meglio Vanessa tra Claudio e Gigi nessuno dei due alla fine vince… anche se stanno già macchinando di fare un programma visto il feeling e le risposte date all’unisono.

Pio e Amedeo wedding planner della Incontrada. Voto: 5

Come commentare il momento in cui Pio e Amedeo si sono improvvisati wedding planner per Vanessa Incontrada? Dopo 16 anni insieme, la Incontrada sposa lo storico compagno Rossano Laurini. Ma ancora la sala non è stata decisa, e nemmeno il menù. Come è mai possibile? Per Pio e Amedeo, ci si “sposa una volta sola nella vita”, cosa che non vale per Gigi. E poi è finito tutto in un casino: prosciutto crudo, tavoli imbanditi di cibo, l’immancabile torta con babà e bomboniere kitsch. A volte è semplicemente… un po’ troppo. E con tanto di sventolio.

Alessandra Amoroso raggiante. Voto: 10

Un cuore malato è una delle canzoni più belle di Gigi D’Alessio (composta con Mogol), cantata con Lara Fabian: nell’ultima puntata, tra gli ospiti c’è stata anche Alessandra Amoroso, che si è cimentata (benissimo) nel duetto con D’Alessio. Da poco diventata mamma della piccola Penelope, è la prima apparizione in televisione dopo l’arrivo della bimba: “La mamma più bella d’Italia”, così l’ha chiamata D’Alessio. “Sono troppo felice: è la prima volta dopo un tour, dopo la pancia che non si vede più. Ed è complicato, però molto bello“. E, in effetti, è proprio vero: ha una luce diversa, tanto vera da essere arrivata proprio a tutti.