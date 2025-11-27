Gigi e Vanessa – Insieme, le pagelle: la sorpresa di Gerry Scotti (8), Cuccarini stella dello show (10)

IPA Lorella Cuccarini

Il secondo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme ha mantenuto la sua promessa: è una festa, è un inno, è un ritrovarsi tra amici. Niente formalità, tanto che la Incontrada inizia la puntata bevendo una camomilla. Ma D’Alessio vuole partire, iniziare al meglio. Sigla e poi arriva Gerry Scotti, che si è congedato da pochi minuti da La Ruota della Fortuna per giocare a una versione inedita di Chi vuol essere milionario con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Le nostre pagelle.

La sorpresa di Gerry Scotti e “Chi sarà il migliore”. Voto: 7+

Momento leggero, coinvolgente, da prima serata, con un vero e proprio cult della televisione, da sempre associato al suo conduttore: Gerry Scotti. Che però qui non conduce La Ruota, ma uno spezzone del programma Chi vuol essere milionario in chiave diversa. Aveva annunciato alla fine della puntata de La Ruota una piccola sorpresa: è nello studio per testare l’affinità tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che conducono insieme il programma.

“Che bella coppia televisiva”, è un ammiratore di Gigi, trova Vanessa meravigliosa come attrice, poliedrica, in grado di passare dalla commedia alle parti più drammatiche. Cita anche Carlo Conti e Sanremo, ormai il simbolo della “fretta” televisiva per chiudere in tempo e senza ritardi. Chi vuol essere milionario diventa “Chi sarà il migliore”, un gioco dove Vanessa e Gigi provano a indovinare qualcosa sull’altro. E affini lo sono davvero.

Il duetto di Gigi D’Alessio con Biagio Antonacci. Voto: 8

Dopo il gioco con zio Gerry, è arrivato un momento emozionante: Gigi D’Alessio, al pianoforte, duetta con Biagio Antonacci sulle note di Non dirgli mai. Si commuove Gigi, si commuove Biagio, e un po’ anche il pubblico, che segue questi artisti dai loro inizi e li ha visti creare un’amicizia e un sodalizio speciale. Sarà che sono “uomini normali”, cantanti e innamorati della musica, sì, ma non divi irraggiungibili che vivono vite folli. Ma che riescono a entrare in punta di piedi nei salotti delle persone, proprio come una volta.

Vanessa Incontrada, Strazio di donna con Pierfrancesco Favino. Voto: 7+

E anche per la seconda puntata torna Strazio di Donna, fiction recitata da Vanessa Incontrada che non riesce a superare la scomparsa del marito Luigi. A recitare con lei Pierfrancesco Favino, che ormai prende tutti i ruoli, anche quelli in tv. Non è sfuggito il “finto” battibecco con D’Alessio, la “colonna” sonora, che però non ha mai accompagnato la Incontrada al momento giusto. E tra uno strazio di donna e l’altro, non è mancato il pathos. Ma il momento top è quando Pierfrancesco Favino, giocando a tennis contro Gigi D’Alessio, ha intonato il brano Un Nuovo Bacio.

Lorella Cuccarini, la stella dello show. Voto: 10

Quando arriva Lorella Cuccarini in tv tutto si illumina di una luce speciale. Perché è semplicemente Lorella: carica, energica, con lo stesso sorriso da ragazzina, gli occhi più maturi e un bagaglio esperienziale pazzesco. Così si lancia nel Da-da-um-pa, un maggio alle Gemelle Kessler, scomparse il 17 novembre: Lorella Cuccarini e Vanessa Incontrada si sono scatenate nel balletto, per poi ritrovarsi a cantare un classico della musica italiana, della grandissima Raffaella Carrà, ovvero Pedro, ancora un omaggio. E alla fine ha ragione D’Alessio nel dire che Lorella è la stella dello studio.

