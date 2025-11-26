Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta del 26 novembre

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada presentano la seconda puntata di "Gigi e Vanessa - Insieme"

Mercoledì 26 novembre Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano a condividere il palco per il secondo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme. Un mix di energia, leggerezza e feeling naturale che riporta sullo schermo tutto il bello delle serate fatte di musica, racconti e sorrisi spontanei.

Anche questa sera i due conduttori ospitano sul palco grandi nomi, tra racconti e momenti pensati per far passare una serata piacevole e spensierata.

Anticipazioni “Gigi e Vanessa – Insieme”, gli ospiti

Mercoledì 26 novembre, sul palco di Gigi e Vanessa – Insieme, continua a respirarsi quell’atmosfera rilassata e accogliente che ha conquistato il pubblico sin dalla prima puntata. Anche questa settimana Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada saranno affiancati dalla grande orchestra, che dà respiro alle esibizioni dal vivo e accompagna ogni momento con arrangiamenti pensati per valorizzare voci, storie e piccoli aneddoti condivisi.

La seconda puntata punta anche a consolidare il legame con chi ha già seguito il debutto e a coinvolgere chi sceglie lo show per la prima volta. L’atmosfera che si crea è quella delle grandi occasioni, ma senza formalità: tutto scorre in modo spontaneo, quasi come se il pubblico fosse parte integrante del racconto.

Tra musica, risate e momenti più intimi, la serata si costruisce passo dopo passo lasciando spazio a improvvisazioni, piccoli scambi e quella complicità tipica di chi sta bene insieme sul palco.

A dare ritmo allo show arriva una parata di ospiti molto diversi tra loro, ma uniti dalla voglia di portare il proprio tocco personale. Tra i protagonisti, Lorella Cuccarini, con quel sorriso che negli anni è diventato un marchio di fabbrica, ma anche Pierfrancesco Favino, pronto a regalare ironia, eleganza e quel modo genuino di raccontarsi che lo rende uno degli attori più amati del panorama italiano.

Non mancherà lo spazio alla comicità grazie ad Andrea Pucci, con il suo modo diretto e immediato di leggere il quotidiano, e al duo Ale e Franz, che fin dai tempi di Zelig sanno trasformare una semplice battuta in uno sketch memorabile.

Sul fronte musicale, ci saranno Noemi e Biagio Antonacci, mentre Sal Da Vinci e Gigi Finizio porteranno il calore della tradizione partenopea, con melodie capaci di emozionare generazioni diverse e richiamare ricordi familiari.

A chiudere la carrellata degli ospiti c’è Gerry Scotti, presenza simbolo del prime time di Canale 5. Volto, insieme a Samira Lui, del grande successo de La Ruota della Fortuna, si conferma come uno dei personaggi più solidi e amati della rete. Anche questa sera porta in scena la sua inconfondibile cordialità, la capacità di mettere chiunque a proprio agio e quella spontaneità che si traduce sempre in televisione di qualità.

“Gigi e Vanessa – Insieme”, dove e quando vederlo

L’appuntamento con la seconda puntata dello show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada è programmato per stasera, mercoledì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, subito dopo la puntata quotidiana de La Ruota della Fortuna.

Il programma è sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Questa è la penultima puntata della stagione: la serata finale è infatti prevista per mercoledì 3 dicembre 2025.

