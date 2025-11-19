Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta del 19 novembre

Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio

Finalmente, dopo la mancata messa in onda la scorsa settimana, prende il via Gigi e Vanessa – Insieme, lo show che va in onda stasera, mercoledì 19 novembre 2025, su Canale5. Il nuovo varietà è “una casa aperta agli italiani”, dove nulla è finto, ma, al contrario, autentico e spontaneo. Vediamo le anticipazioni della prima puntata, gli ospiti e la scaletta.

Gigi e Vanessa – Insieme, le anticipazioni del 19 novembre

Lo show di tre puntate, per la regia di Roberto Cenci, prende il via oggi mercoledì 19 novembre. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano insieme dopo 20 anni che siamo italiani, e il programma va in onda stasera, poi mercoledì 26 novembre e mercoledì 3 dicembre. Tutti gli ospiti vengono accolti proprio come a casa, e lo stesso vale per gli spettatori: quasi ritrovarsi in un salotto, ma in televisione.

Ad avere anticipato come è stato strutturato lo show sono stati D’Alessio e la Incontrada con un’intervista a Sorrisi. “Intanto per la sigla di apertura, che non vi anticipiamo, sto convincendo Gigi a ballare. Poi avremo ospiti, sketch con loro, tanta musica, si canterà e ballerà“. E D’Alessio aveva aggiunto: “Avete presente una casa? Noi siamo i padroni di quella casa e la porta è sempre aperta. Vengono a trovarci alcuni ospiti per divertirsi, fare cose assieme e vivere esperienze nuove”.

Ma a chi sarà aperta la porta durante la prima puntata? “Agli amici. Persone che conosciamo bene, sappiamo chi sono e cosa hanno voglia di fare. Nella prima puntata ci saranno Eros Ramazzotti, Giorgio Panariello, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Emma, Claudio Santamaria e Stash”. Insieme a Gigi e Vanessa è presente sul palco una grande orchestra. A loro va il compito di guidare i momenti di leggerezza, le esibizioni musicali live e i racconti di vita. Si preannuncia uno spettacolo carico di canzoni, di risate e di sorprese.

Scaletta e ospiti

La scaletta della prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme prevede tanti momenti di spettacolo, una “festa tra amici”. Sono attesi sul palco Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Eros Ramazzotti, Emma, Stash dei The Kolors, Claudio Santamaria,Francesco Cicchella e Giorgio Panariello. Tra sketch comici, momenti musicali e dedicati a una sorta di incontro tra generazioni e stili magari diversi. Lo show è stato pensato per tutti. E a proposito della scaletta, alla Incontrada andrà una parte di improvvisazione, se così si può dire: “Vanessa dà il meglio di sé quando non legge. Mi sono messo d’accordo con gli autori affinché non le dicano niente”, ha detto Gigi.

Dove vedere Gigi e Vanessa – Insieme e a che ora inizia

La prima puntata di Gigi e Vanessa – Insieme va in onda stasera, mercoledì 19 novembre 2025, su Canale5, a partire dalle ore 21,30, dopo La Ruota della Fortuna. Il programma è anche visibile su Mediaset Infinity, in streaming e on demand, con video e puntata integrale disponibile dopo la fine. Finalmente prende il via lo show di D’Alessio e Incontrada: la scorsa puntata è infatti saltata, per la partita di tennis di Jannik Sinner in occasione delle ATP Finals a Torino.

