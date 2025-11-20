Gigi e Vanessa – Insieme, le pagelle della prima puntata: Incontrada sirena (9), Bonolis ruba la scena (8), Ramazzotti burlone (6)

Le pagelle dell’esordio di Gigi e Vanessa – Insieme, grande show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

IPA Vanessa Incontrada

Nella prima serata di Canale 5, subito dopo la Ruota della Fortuna, mercoledì 19 novembre ha esordito Gigi e Vanessa – Insieme. Il nuovo show Mediaset che, come suggerisce il titolo, ha Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada come protagonisti.

L’insolita coppia televisiva promette tre puntate di grande spettacolo, tanta musica, intrattenimento nella sua più classica accezione e grandi ospiti. Ieri sera, a far compagnia sul palco ai conduttori, grandi nomi dello spettacolo, da Paolo Bonolis a Emma fino a Claudio Santamaria ed Eros Ramazzotti. Chi si è meritato un bel voto e chi, invece, è rimandato al prossimo episodio.

Vanessa Incontrada, eleganza discreta. Voto: 9

È splendida Vanessa Incontrada nel suo outfit da gran sera. Il lungo vestito scuro dal taglio a sirena, con il grande scollo sulla schiena e i dettagli luminosi le calza come un pennello e si adatta perfettamente all’occasione. Discreto e raffinato lo chignon ben tirato, così come il make-up leggero. Raffinatezza esteriore che rispecchia quella professionale. Lo sapevamo fin dai tempi di Zelig, Incontrada è un vero talento nel condurre.

Scherza e sta al gioco con ogni ospite, ma gli occhi sono sempre puntati sul pubblico, di cui anticipa e sprona le reazioni. Non dimentica mai di ringraziare l’orchestra e il corpo di ballo e, molto semplicemente, è sempre simpatica e alla mano. Non ci aspettavamo nulla di diverso. E non possiamo darle meno di 9.

Gigi D’Alessio, l’impacciato che funziona. Voto: 8

Gigi D’Alessio è un professionista dello spettacolo, ma non un uomo di varietà. Sa incantare il pubblico di uno stadio e dominare il palco con la sua presenza scenica, ma la conduzione non è il suo mestiere e si nota. Eppure, nonostante questo, funziona.

Il cantante è perfettamente a suo agio durante gli intervalli musicali, ma appare meno sicuro quando deve presentare gli ospiti. Quasi timido, sembra più l’ospite che il padrone di casa (va detto che tenere il passo con personalità come Bonolis o Panariello non è semplice). È proprio questa sincera umiltà ad averci convinti: merita un 8 pieno e probabilmente conquisterà anche il pubblico, che tornerà a seguirlo con affetto nella prossima puntata.

Gigi e Vanessa, la coppia che scoppia. Voto: 10

Nonostante l’esperienza comune di 20 anni che siamo italiani, ogni volta che si annuncia un nuovo progetto della coppia D’Alessio-Incontrada torna la perplessità. Anche per Gigi e Vanessa – Insieme ci siamo chiesti: cosa c’entrano? Cosa possono offrire di nuovo? Ogni dubbio è stato fugato: la coppia funziona ancora. Affiatati e complici, Gigi e Vanessa si confermano la spalla perfetta l’uno per l’altra.

Paolo Bonolis nel ruolo di Paolo Bonolis. Voto: 8

A neanche pochi minuti dalla sigla iniziale il sipario si apre per lasciare entrare Paolo Bonolis, primo illustre ospite della puntata. Neppure il tempo di arrivare che il navigato conduttore prende in mano le redini della trasmissione. Non sa cantare, non sa ballare, dice. E allora cosa fa? Sé stesso. Porta il suo Avanti un altro! e si fa affiancare dall’inseparabile Luca Laurenti.

Tratta tutti con quel finto distacco e quella sufficienza montata ad arte che sono il suo marchio di fabbrica. Si presta alle gag di Laurenti come se fosse Ollio e lui il suo Stanlio. E, all’improvviso, Gigi e Vanessa non sono più degli esperti del mondo dello spettacolo ma degli impacciati concorrenti incapaci di star dietro alla lingua veloce del maestro di gioco. Immancabili, e qui più che Avanti un altro! si percepisce l’atmosfera di Ciao Darwin, i doppi sensi e le battute maliziosamente sfacciate.

In quale programma siamo finiti? L’impressione è quella di essere dentro uno dei successi di Bonolis. Perché lui non può essere nient’altro che Bonolis, appunto. E d’altronde, è proprio questa la chiave del suo decennale successo. Per lui un 8 e una reverenza.

Eros Ramazzotti nostalgico burlone. Voto: 6

La performance di Eros Ramazzotti ci riporta indietro nel tempo. Sul palco il cantautore romano porta i suoi più grandi successi. …e ci sei adesso tu in duetto con Gigi D’Alessio e la romanticissima Più bella cosa al cui coro si aggiunge anche Vanessa. Il pubblico, neanche a dirlo, è in visibilio: sono canzoni che sappiamo tutti.

Impeccabile quando canta, Ramazzotti risulta meno sciolto quando arriva il momento di parlare. Forse perché si ostina a farlo in spagnolo, in onore della conduttrice, forse per via di quelle battute eccessivamente sopra le righe del tipo “faccio come Baglioni, mi levo…”. Canta Eros, canta.

Giorgio Panariello insuperabile. Voto: 9

Quando sale Giorgio Panariello sul palco, arriva la comicità. Il comico toscano, che si annuncia arrivato dal futuro, inizia con un repertorio ben noto al pubblico italiano. Non può fare a meno di prendere in giro, seppur a distanza, i colleghi e amici di una vita Amadeus e Carlo Conti. Dopo, però, si lascia andare a un siparietto inedito che non può che far pensare ‘ ma come gli vengono’.

Alle sue spalle, un paio di presunti sosia di Gigi D’Alessio. Androidi arrivati dal futuro per sostituire il cantante quando, con l’età che avanza, sarà troppo stanco per andare in tour. E giù con le prese in giro, sfrenate ma mai davvero cattive, al povero Gigi. Con Panariello, insomma, lo show raggiunge un livello superiore.

Claudio Santamaria, come in una puntata di Boris. Voto: 10

Quant’è bravo Claudio Santamaria? Attore pluripremiato, amato dalla critica e protagonista di film impegnati. Uno di quegli interpreti che, sulla carta, potrebbero risultare distanti dal pubblico. Ma non lui: in Santamaria il talento si accompagna a una naturale ironia. E durante la puntata lo ha dimostrato con una spassosa interpretazione in stile telenovela insieme a Vanessa Incontrada, che sembrava uscita direttamente da un episodio di Boris. A lui va il nostro voto più alto.

Merita una menzione anche il suo look. A differenza degli altri ospiti, rinuncia ai glitter da varietà. Si presenta con un abito lievemente oversize e una camicia in seta dal taglio Anni ’70. Vintage e spettinato, senza cravatta e con i bottoni slacciati. Tanto imperfetto quanto affascinante.