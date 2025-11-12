Gigi e Vanessa insieme, salta la puntata di stasera: perché e quando andrà in onda

Salta lo show di Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio previsto per il 12 novembre. La colpa sarebbe del match di Sinner.

Salta lo show Gigi e Vanessa insieme. Il programma, previsto per la serata del 12 novembre, non andrà in onda. La decisione di Mediaset arriva a poche ore dall’esordio della trasmissione con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, seguita dall’annuncio di uno slittamento.

Gigi e Vanessa insieme, salta lo show

Lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, intitolato, appunto, Gigi e Vanessa insieme, sarebbe dovuto andare in onda nella prima serata del 12 novembre su Canale Cinque. Il programma era attesissimo dai fan, pronti a rivedere il cantante e la conduttrice in coppia fra racconti, emozioni forti e canzoni.

Sembra però che Mediaset abbia deciso di slittare la messa in onda dello show. Il motivo? Evitare, con molta probabilità, lo scontro diretto con il match di Sinner. Il tennista altoatesino infatti si scontrerà questa sera con Alexander Zverev in un match attesissimo che fa parte del secondo turno delle ATP Finals di Torino.

La partite inizierà poco dopo le 20.30 e verrà trasmessa in diretta sia su Rai 2 che su Sky Sport. L’azienda del Biscione dunque avrebbe scelto di spostare l’esordio del programma di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per non rischiare di perdere pubblico. Saranno tante, secondo le prime previsioni, le persone che seguiranno la sfida fra Sinner e Zverev.

Già il match di lunedì, che aveva visto il tennista scendere in campo, aveva tenuto incollati alla televisione 3,1 milioni di telespettatori, registrando il 14,6% di share. Numeri piuttosto alti di fronte ai quali Mediaset avrebbe preferito non rischiare.

Quando andrà in onda Gigi e Vanessa show

Dunque, quando andrà in onda Gigi e Vanessa show? Il programma inizierà mercoledì 19 novembre con ben tre appuntamenti in cui Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada parleranno di spettacolo, di amore e di musica, svelando ciò che li lega. Questa sera al posto della trasmissione ci sarà invece La notte nel cuore, la fiction turca che ha registrato ottimi ascolti e che rappresenta per Canale Cinque una garanzia.

Qualche giorno fa Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio erano stati ospiti di Verissimo, raccontando a Silvia Toffanin i dettagli di un’amicizia vera e solida, cresciuta lontano dalle telecamere. “Se avessi un problema, a qualsiasi ora del giorno o della notte, chiamerei Gigi. Sappiamo di poter contare sempre l’una sull’altro. Lui c’è sempre”, aveva raccontato la conduttrice.

“Il nostro è un incontro umano – aveva aggiunto il cantante napoletano -. Sul palco portiamo le persone, non solo gli artisti. Sia io che Vanessa non facciamo tv, ma per metterci insieme vuol dire che ne deve valere la pena. Con lei ho il piacere e la gioia di fare televisione. Vanessa si fida e si affida, se ha fiducia dice: ‘Quello che fai tu va tutto bene’, quindi sento anche il peso della responsabilità non solo mia ma soprattutto sua. Lavorare con lei è una gita, una vacanza. Non è assolutamente lavoro”.

In quell’occasione i due conduttori avevano anche annunciato alcuni ospiti. “Che definirei più amici”, aveva chiarito Gigi, parlando di Eros Ramazzotti, Lorella Cuccarini, ma anche Claudio Santamaria, Paolo Bonolis e molti altri.

