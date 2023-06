Bellissima, affascinante, genuina, autoironica, Vanessa Incontrada è una delle donne più amate dello spettacolo nel nostro paese e non è certo un caso. Talentuosa e dalla verve irresistibile, l'attrice e conduttrice negli anni si è fatta portatrice di importanti messaggi di body positivity, diventando anche protagonista di una campagna pubblicitaria per Dolce&Gabbana . Vanessa ha saputo reinventarsi proponendo splendidi look, come il vestito floreale con i garofani che esalta le sue meravigliose curve.