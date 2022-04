Lorella Boccia, a Made in Sud look total black: una sensuale ballerina di flamenco

Lorella Boccia, i look stratosferici a Made in Sud 2022

Una bellissima e sensuale ballerina di flamenco: Lorella Boccia a Made in Sud conquista con un outfit total black che ne mette in mostra il fisico scolpito. La seconda puntata dello show è stata nuovamente un successo grazie alla grinta contagiosa della conduttrice e del suo compagno di avventura, il rapper Clementino. I due sono i nuovi presentatori dello show comico, in onda su Rai 2 a partire dal 18 aprile, un passaggio di testimone non facile, visto che la conduzione precedente era stata affidata a Stefano De Martino con ottimi risultati. Ma il duo è stato premiato da ottimi ascolti e dal giudizio positivo del pubblico.

Lorella Boccia, il look total black: una sensuale ballerina di flamenco

Lorella Boccia ha scelto di sfoggiare un look total black per la nuova puntata di Made in Sud: un outfit che l’ha trasformata in una bellissima e sensuale ballerina di flamenco. La conduttrice lo ha mostrato anche sul suo profilo Instagram in cui la si vede indossare un crop top intrecciato sul davanti, e chiuso da due lacci, e una mini arricciata e cortissima con delle balze che richiamano quelle delle ampie gonne sfoggiate dalle ballerine di flamenco. Una scelta di stile perfetta, che ne esalta il fisico scolpito e con quel gusto sbarazzino che perfettamente si adatta ai toni della trasmissione. A completare il tutto un lunghissimo orecchino, sfoggiato solo su un lobo, e tacchi altissimi, neri. Divina.

In seguito si è mostrata con una jumpsuit bianca con piume: anche in questo caso bellissima, elegante e di tendenza. Del resto le piume sono uno dei must have per la stagione primavera – estate 2022.

Lorella Boccia, spettacolare a Made in Sud

Nella prima puntata dello show aveva indossato un abito a rete e a specchio che aveva lasciato senza fiato: seducente, ma di classe, Lorella Boccia aveva conquistato il pubblico per la sua verve e per la bellezza. Il vestito aveva una scollatura V e giocava con le trasparenze, lasciando intravedere la lingerie nera.

I follower su Instagram l’avevano riempita di complimenti, proprio come hanno fatto in occasione della seconda puntata. Perché Lorella Boccia ha quella bellezza che va oltre l’aspetto fisico (che è pazzesco) e si rispecchia nel suo sorriso coinvolgente, negli occhi profondi e in una grandissima simpatia.

Lorella Boccia, tra lavoro e famiglia

L’ultimo anno per Lorella Boccia è stato ricco di novità bellissime e di impegni di lavoro. Tra i suoi successi più grandi c’è stata la nascita della piccola Luce Althea il 20 ottobre 2021: una grande gioia come lei stessa ha raccontato più volte. Espressa già a poche ore dal parto, quando aveva condiviso la felicità sua e del marito Niccolò Presta.

E se la vita privata procede a gonfie vele, con qualche racconto sui social, quella professionale non è da meno. Lorella durante la gravidanza aveva condotto Venus Club, un late show al femminile, in onda a maggio 2021 su Italia 1, che aveva macinato consensi. Ora la conduzione insieme a Clementino di Made in Sud, la popolare trasmissione giunta alla sedicesima edizione. E anche in questa occasione i successi non mancano.