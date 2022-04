Made in Sud, Lorella Boccia trionfa e lascia senza fiato con l’abito a rete

Lorella Boccia torna in tv dopo la nascita della prima figlia, Luce Althea, e infiamma Rai 2 col nuovo Made in Sud. Il debutto è un trionfo e lei conquista il pubblico con un magnifico abito metallizzato di Paco Rabanne che lascia poco all’immaginazione.

Lorella Boccia, il debutto a Made in Sud

A 6 mesi dal parto, la piccola Luce Althea è nata infatti i 20 ottobre 2021, Lorella Boccia si conferma una delle giovani presentatrici più amate della tv. In coppia esplosiva con Clementino, lancia la quindicesima edizione di Made in Sud nell’olimpo dello share. La prima puntata, andata in onda su Rai 2 lunedì 18 aprile, incolla al piccolo schermo ben 1.300.000 spettatori, pare all’8% di share.

Un risultato ben al di sopra delle aspettative, anche in considerazione del fatto che la trasmissione era in diretta competizione con l’Isola dei Famosi. Ebbene Lorella e Clementino sono riusciti nell’impresa di “rubare” pubblico a Mediaset, piazzandosi come terzo programma più visto della serata.

La nuova coppia, carismatica e scoppiettante, convince senza ombra di dubbio. E Lorella Boccia supera alla grande la prova della sua prima diretta da conduttrice su un canale importante, vincendo l’emozione e dimostrandosi sciolta e spigliata nel ruolo.

Lorella Boccia, look mozzafiato

Ma oltre a conquistare i telespettatori con la sua bravura e la sua simpatia, l’ex ballerina di Amici è semplicemente magnetica col suo fantastico look metallizzato. Lorella indossa un abito sottoveste in rete argentata di Paco Rabanne, sbracciato, con scollatura V che gioca con le trasparenze con quel classico effetto vedo non-vedo che scopre la lingerie nera. La seduzione è alle stelle ma la classe e la raffinatezza non mancano. Complici il trucco e parrucco perfetti: chignon alto, smokey eye nero, labbra rosa cipria e blush che scolpisce gli zigomi.

Lorella Boccia, complimenti su Instagram

I fan sono rapiti da lei. E sul suo profilo Instagram arriva una pioggia di complimenti. “Sei stata meravigliosa 😍❤️”. “Bellissima e bravissima meravigliosi conduttori tu e clementino”, “Esplosiva e bella 🔥👏👏👏👏👏”. E ancora: “Sei bellissima e sensualissima..anche brava❤️❤️❤️”. Lorella incassa e ringrazia tutti per il sostegno e l’affetto, in attesa della prossima puntata: “Grazie!! Sto leggendo tutti i vostri commenti. Quanta emozione, adrenalina e felicità!! La prima puntata non si scorda mai”.