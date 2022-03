Lorella Boccia conduce la nuova edizione di Made in Sud: Flora Canto battuta

Lorella Boccia, i look a “Venus Club”

Sarà Lorella Boccia a condurre l’edizione 2022 di Made in Sud. A quanto pare sarebbe la nota ballerina e presentatrice ad aver avuto la meglio nella scelta che, da tempo, si vociferava essere in bilico tra lei e Flora Canto. Battuta la showgirl compagna di Brignano, il terzetto alla guida della nuova edizione della trasmissione comica dovrebbe essere composto da Lorella Boccia, Clementino e Rocco Hunt.

Lorella Boccia, la conduzione di Made in Sud: cosa sappiamo

A quanto pare la nuova edizione di Made in Sud dovrebbe partire da lunedì 11 aprile e andrà in onda per otto puntate in prima serata su Rai 2. Insieme a Lorella Boccia potrebbero esserci Clementino e Rocco Hunt, a far trapelare l’indiscrezione è stato TV Blog che ha annunciato in anteprima il nome della ballerina come volto femminile alla guida della trasmissione. Come spiega il beninformato sito al momento mancherebbe solamente l’annuncio ufficiale della Rai. Inoltre sembrerebbe che in lizza per quel posto ci fosse anche Flora Canto, che sarebbe stata “battuta” dalla ballerina. Dalla diretta interessata – per adesso – non sono ancora arrivate conferme. Non sarà presente, invece, Stefano de Martino, che potrebbe essere impegnato nel ruolo di giudice nel serale di Amici.

Anche Lorella Boccia fa parte dei tanti artisti che hanno dato prova del loro talento ad Amici di Maria De Filippi. La sua carriera è iniziata molto presto, prima sul palco del Teatro San Carlo di Napoli, poi sotto le luci dei riflettori televisivi con la partecipazione ad alcuni programmi. Tra questi proprio Amici dove si è classificata settima nella fase serale e dove poi è tornata nel 2016 entrando a far parte del cast di ballerini professionisti.

Tra le ultime apparizioni televisive la conduzione di Venus Club nel palinsesto primaverile 2021 su Italia 1 dove è stata affiancata da Iva Zanicchi e Mara Maionchi. Un talk show al femminile che è andato in onda per sei puntate e che è stato un vero e proprio successo.

Ora, a quanto pare, sarebbe pronta al ritorno in tv questa volta su Rai 2 per condurre il programma comico, che nelle sue ultime due edizioni ha visto la guida di Stefano De Martino.

Lorella Boccia, la vita con la piccola Luce Althea

Lorella Boccia a ottobre 2021 è diventata mamma per la prima volta, la sua primogenita, avuta insieme al marito Niccolò Presta, si chiama Luce Althea. E la coppia è più felice che mai, come dimostrano anche gli scatti e le storie che la ballerina condivide con i propri follower su Instagram. Attraverso il social racconta della sua vita e di come sta crescendo la piccola.

E la gioia e l’entusiasmo in questi mesi sono stati palpabili, a partire dai primi giorni quando la ballerina e conduttrice ha spiegato “Stiamo vivendo un sogno… Non abbiamo ancora realizzato del tutto e probabilmente sarà così ancora per qualche giorno (forse di più). Mi avete fatto sentire così amata e vi ringrazio per questo. Adesso vado a coccolare il mio più grande capolavoro”. Attimi speciali che ha cercato di condividere con chi la segue con affetto.

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti diversi anni fa dietro le quinte di Ciao Darwin, le nozze sono arrivate nel 2019. Da ottobre la famiglia si allargata con l’arrivo della dolcissima Luce Althea.