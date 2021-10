Lorella Boccia mamma, è nata Luce Althea: la prima foto su Instagram

Mamme e papà vip del 2021

Il tempo sembrava non scorrere mai, con un pancione sempre più ingombrante: Lorella Boccia aveva pubblicato su Instagram diverse foto che annunciavano il parto ormai imminente. E ora finalmente la sua piccolina è arrivata, un raggio di sole splendido in una bellissima giornata d’autunno. Diventata mamma, la ballerina ha voluto condividere la sua immensa gioia sui social.

Lorella Boccia mamma, il nome della figlia

Due sole parole, la data di nascita e un cuoricino: così Lorella Boccia ha annunciato la lieta novella, accompagnando il brevissimo messaggio con una splendida fotografia che la ritrae in ospedale, strettamente abbracciata al marito Niccolò Presta. Nella didascalia, la ballerina ha finalmente svelato come si chiama la piccina, sul quale aveva preferito tenere il massimo riserbo anche con l’avvicinarsi del giorno del parto. La sua primogenita si chiama Luce Althea, un nome carico di significati.

“Luce”, come il bellissimo raggio di sole che la sua nascita ha portato in famiglia. E “Althea”, un delizioso nome greco di provenienza mitologica, che significa “colei che guarisce”. La bimba è nata il 20 ottobre 2021, dopo una lunga attesa – che per mamma e papà sarà sembrata interminabile. Per loro è tempo di stringere tra le braccia quella piccolina che avevano tanto sognato, sin dal primo istante in cui avevano scoperto che la loro famiglia si sarebbe allargata. Non potrebbero essere più felici, e di questa incredibile gioia hanno voluto regalare un piccolo scorcio anche ai loro fan.

Lorella Boccia e Niccolò Presta, la storia d’amore

La piccola Luce Althea corona la favola d’amore di Lorella e Niccolò. I due si sono conosciuti diversi anni fa, mentre erano impegnati dietro le quinte di Ciao Darwin. Lo show di Paolo Bonolis ha fatto scoccare la scintilla, almeno per quanto riguarda il figlio di Lucio Presta: è stato lui ad insistere affinché la ballerina accettasse il suo invito a cena, e da quel momento qualcosa è cambiato per sempre. Nel 2019 sono convolati a nozze, con una cerimonia splendida alla quale avevano partecipato tantissime star italiane.

E appena due anni dopo è arrivata la loro più grande gioia. Lorella Boccia aveva deciso di annunciare la bella notizia con una foto buffissima, che aveva conquistato tutti i suoi fan. Lei che, con il pancino ormai evidente, tiene tra le mani un’ecografia e, alle sue spalle, Niccolò che salta (letteralmente) dalla felicità: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo” – aveva scritto in quell’occasione la ballerina.

Una dedica d’amore davvero splendida, soprattutto perché accompagnata da quello che è il regalo più grande che la vita potesse fare loro. I mesi sono trascorsi, e il pancione è lievitato sempre più, fin quando l’attesa non si è fatta davvero spasmodica. Solo pochi giorni fa Lorella rivelava su Instagram tutta la sua ansia per il momento che ormai stava tardando. Ma ora la piccola è nata, e ogni paura è scivolata via come neve al sole.