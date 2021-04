Lorella Boccia presto mamma: è incinta del suo primo figlio

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Lorella Boccia è incinta: l’annuncio della gravidanza è stato dato sul profilo ufficiale Instagram di Verissimo: “Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta. Ci racconterà tutte le emozioni del suo magico momento”, è stato scritto sui social ufficiali del programma condotto da Silvia Toffanin.

Sposata con Niccolò Presta, Lorella mostra il bel pancione in foto, e non possiamo fare a meno di notare quanto sia radiosa e splendida: il sorriso, la posa delle mani, una carezza. Uno scatto che racchiude la ballerina in un attimo molto felice della sua esistenza. La storia d’amore tra Niccolò e Lorella va avanti da molto tempo, una coppia consolidata e tanto amata del mondo dello spettacolo.

Nel 2019, infatti, i due, dopo ben quattro anni di fidanzamento, avevano deciso di coronare il loro sogno d’amore, sposandosi a Roma. Dall’esordio di Lorella ad Amici, come allieva prima e successivamente in veste di ballerina professionista, di tempo ne è passato, e l’amore è sempre stato il faro a guidare i suoi successi.

La gravidanza della donna non arriva inaspettata. Nelle scorse settimane, alcuni rumour erano stati riportati dai tabloid, ma senza ufficialità. Ora, invece, è tempo di mostrarsi in tutta la sua bellezza – radiosa, splendente, magnifica.

Riguardo al matrimonio, Lorella aveva detto che la sua vita era cambiata in meglio. “Perché quando ti sposi, c’è una maggiore responsabilità. Scatta qualcosa di nuovo, ci si protegge. Si è ufficialmente una famiglia.” E naturalmente l’arrivo di un bambino è sempre fonte di grande gioia e meraviglia. Un momento che la coppia attendeva da tempo e che ora può vivere pienamente.

Alla fine, tra i momenti più emozionanti della sua vita, Lorella annovera “Il matrimonio, con il mio ingresso in chiesa e Niccolò che mi aspettava per poi sussurrarmi ti amo“, a cui si aggiungerà l’incontro con il loro primo figlio.

Anche Niccolò Presta si è lasciato spesso andare in frasi d’amore, soprattutto sul suo profilo, in occasione dell’anniversario: “Buon anniversario, amore mio. Siamo due numeri uno. Siamo due individui perfetti nella nostra unicità. Nessun altro è come noi. Da solo, un individuo è perfetto così com’è. In due, ci si completa.” In tre, invece, l’amore si espande e diventa ancor più speciale.