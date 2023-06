Lorella Cuccarini dice no al ritorno in Rai: il retroscena

Fonte: IPA Lorella Cuccarini, 10 look che hanno fatto la storia (vi ricordate l’abito-chitarra?)

Lorella Cuccarini ha detto no al ritorno in Rai. A svelarlo è Dagospia, che spiega la scelta della showgirl di non lasciare Amici di Maria De Filippi per un programma tutto suo nel pomeriggio di Rai Uno. Una decisione inaspettata, ma Lorella, ormai fedele a Maria, non vuole andare via del programma tanto amato dai giovanissimi, che le ha permesso di tornare a ballare in tv in prima serata. Svelato anche il contenitore che avrebbe dovuto condurre, al posto di una giornalista che non tornerà a settembre.

Lorella Cuccarini: il programma pensato per lei in Rai

Come sappiamo, i nuovi vertici di Viale Mazzini stanno lavorando senza sosta per rivoluzionare i palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Dopo l’addio di Fabio Fazio e di Lucia Annunziata, è sempre più certo quello di Serena Bortone, che dovrà dire addio al suo talk show Oggi è un altro giorno, per trasferirsi su Rai Tre o addirittura su altre emittenti. Sono tanti i nomi che si ipotizzano da settimane, e il più certo sembrava quello di Monica Setta. Mancava solo l’ufficializzazione, eppure, rivela Dagospia, una decisione finale non è stata ancora presa.

In questo clamoroso ribaltone dei conduttori, si parla di numerosi ritorni, compreso quello di Lorella Cuccarini. Infatti, a sorpresa, proprio a lei la nuova dirigenza Rai ha pensato per la conduzione della fascia pomeridiana del primo canale, con un talk di interviste che emula quello della Bortone. Il pubblico, però, si è subito diviso, tra chi la vorrebbe ancora ad Amici di Maria De Filippi, e chi la trova inadatta a un programma così lontano da lei.

Dopo l’addio a La vita in Diretta, che Lorella non ha digerito facilmente, ha accusato Alberto Matano di averla fatta fuori, a pochi mesi dal suo ritorno in casa Rai, con il discusso Nemicamatissima, con Eather Parisi. Ma la Cuccarini tornerà davvero alla conduzione di un programma tutto suo?

Lorella Cuccarini dice no al ritorno in Rai

La risposta di Lorella Cuccarini, sempre secondo Dagospia, non si è fatta attendere ed è stata davvero inaspettata: no! La conduttrice, che fino a qualche anno fa si lamentava di non avere un suo programma sulla prima rete nazionale, ha cambiato idea, restando fedelissima a Maria De Filippi, che le ha dato una occasione con Amici in un periodo in cui non stava lavorando.

Nonostante una proposta che a molti sarebbe sembrata decisamente allettante, Lorella Cuccarini non ha accettato, proprio perché, almeno per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la sua cattedra di insegnante di canto nello show di Canale 5. A parte questo, c’è sempre il fantasma Matano, che la showgirl non vorrebbe più incontrare negli studi televisivi. E poi, proprio lo scorso autunno, aveva caldamente ringraziato sui social la De Filippi per l’occasione che le aveva concesso. Insomma, ad oggi, solo Arisa (e forse Raimondo Todaro) lascerà il talent, e anche lei avrebbe avuto un’offerta in Rai, come giudice di The Voice Kids al posto dei Ricchi e Poveri. Accetterà o sarà un secondo no?