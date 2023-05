“Serena Bortone verso l’addio a Oggi è un altro giorno”: la possibile sostituta

Fonte: ANSA Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Da sempre considerata una delle fasce orarie più difficili in cui insidiarsi, il pomeriggio di Rai1 potrebbe cambiare per la prossima stagione televisiva. Al momento, la conduzione è affidata a Serena Bortone, con il suo programma Oggi è un altro giorno. La conduttrice e giornalista è riuscita nell’impresa (non facile) di costruirsi un suo pubblico di fedelissimi. Ma il pomeriggio di Rai1 potrebbe cambiare volto.

Serena Bortone, il futuro incerto di Oggi è un altro giorno

Il cambio al vertice della Rai, tanto chiacchierato nelle scorse settimane, è avvenuto: con l’addio di Carlo Fuortes, si attende l’insediamento ufficiale di Roberto Sergio. Cambiamenti in vista, dunque, primo tra tutti l’addio di Fabio Fazio, che dovrebbe spostarsi su Nove dopo decenni di onorata carriera alla Rai. Ma non è l’unico. Il futuro di Oggi è un altro giorno, almeno per il momento, appare incerto.

Già durante lo scorso mese si è discusso di un cambio nella fascia oraria pomeridiana di Rai1: uno dei nomi più diffusi per la sostituzione? Tiberio Timperi. Alla fine, però, sembra che saranno altre conduttrici a contendersi il pomeriggio, con un cambio strategico di fascia oraria per Serena Bortone, che dovrebbe rimanere in Rai.

Chi potrebbe prendere il posto di Serena Bortone: l’ipotesi Roberta Capua

A svelare il retroscena dell’addio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno è stato TvBlog. Come riportato, è ancora tutto in corso di definizione: le ipotesi sul tavolo sarebbero molteplici. Uno dei volti che potremmo tuttavia ritrovare in televisione nel pomeriggio di Rai1 è quello di Roberta Capua: dimentichiamo, dunque, l’indiscrezione su Monica Setta. “Pare che la giornalista, dopo un’attenta riflessione, abbia deciso di sfilarsi da quella competizione”.

Stando a un’indiscrezione dell’ultimo minuto, potrebbe essere dunque Roberta Capua la prescelta per il pomeriggio di Rai1. Ma non è l’unico nome, perché potrebbero “sfidarsi” anche Nunzia De Girolamo e Francesca Fialdini. Ai piani alti di Viale Mazzini, si starebbe discutendo del futuro di questa fascia oraria: in ogni caso, ci potrebbero essere delle “grosse sorprese” per il pubblico, come riporta Affari Italiani.

Serena Bortone, cosa potrebbe condurre in televisione

Contrariamente a Fabio Fazio, che saluterà la Rai, Serena Bortone potrebbe semplicemente essere ricollocata. La riflessione sul palinsesto pomeridiano di Rai1, infatti, non sarebbe di natura politica, bensì si riferirebbe alla linea editoriale. Così, potrebbero verificarsi diversi scenari: la Fialdini potrebbe infatti lasciare il posto a Da noi… a ruota libera, dando così spazio a Serena Bortone, che si ritroverebbe a guidare parte del pomeriggio della domenica.

Quel che è certo è che, con Oggi è un altro giorno, la Bortone è riuscita laddove in molti hanno fallito. Il programma televisivo, che va in onda dal 7 settembre 2020, si è affermato come un talk leggero, frizzante, con tanti ospiti, anche spesso di respiro internazionale, e con un occhio sempre fisso sull’attualità. La formula, resa forte anche dalla presenza dei cosiddetti affetti stabili, ha intrigato il pubblico, che si è affezionato alla professionalità della Bortone. Potrebbe essere un rischio un cambio, e forse proprio per questo motivo è ancora tutto in via di definizione e discussione.