“Serena Bortone fuori da Oggi è un altro giorno”: c’è il sostituto

Fonte: Ansa Serena Bortone a "Oggi è un altro giorno"

Ha cercato di smentire, dicendosi fedele alla Rai e al servizio pubblico, ma le voci sulla sua possibile sostituzione a Oggi è un altro giorno non accennano a placarsi. Serena Bortone ha occupato con successo, e per anni, una striscia pomeridiana complicatissima ma adesso sembra già arrivato il momento di lasciare il timone del suo programma. Ci sarebbe addirittura il nome del sostituto, individuato proprio tra le fila della Rai e attualmente impegnato nel fine settimana. Scopriamo di più.

Serena Bortone lascia Oggi è un altro giorno? Il nuovo nome

È una tradizione che si ripete ogni anno. I programmi a rischio chiusura, o sostituzione, sono definiti tali ben prima che siano presentati i palinsesti della stagione autunnale. E queste voci, spesso, vengono smentite dalle conferme ufficiali dei programmi da rimandare in onda. Questa volta, però, le indiscrezioni si susseguono e sembrano destinate a trovare conferma. La giornalista romana non lascerebbe però la Rai ma verrebbe spostata su un altro programma attualmente in onda su Rai1.

La sua sostituzione rientrerebbe nello scenario dei tumulti che si stanno verificando in Rai e nei quali si è inserita anche la possibilità di un abbandono di Fabio Fazio che avrebbe addirittura avviato alcune trattative per il passaggio a Discovery. Sembra comunque che il conduttore ligure abbia appena rinnovato il suo contratto e che il suo programma Che tempo che fa ritorni a settembre, sempre su Rai3.

Secondo le indiscrezioni comparse su Oggi, il nome del suo sostituto sarebbe quello di Tiberio Timperi: “Sarà infatti uno dei mattatori del pomeriggio sulla rete ammiraglia a partire da settembre. Il suo nuovo incarico è ormai dato per certo. Ma chi sarà a pagare questa sua irrefrenabile ascesa? Chissà”.

Cosa condurrà Serena Bortone

La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha però smentito categoricamente ogni voce a Leggo: “E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato”. Serena Bortone è attualmente impegnata nella giuria de Il Cantante Mascherato, nella quale ha preso il posto di Caterina Balivo.

Sembra che comunque, per lei, si stia per aprire una nuova stagione alla guida di un programma ben noto di Rai1. Si tratterebbe, secondo Dagospia, di Da noi… A ruota libera, attualmente condotto da Francesca Fialdini. A lei sarebbe invece riservato un ampio spazio su Rai3, dove ha già condotto – in seconda serata – il programma Fame d’amore.

Stando comunque a quanto ritenuto da Serena Bortone, il suo posto alla guida di Oggi è un altro giorno non sarebbe affatto a rischio. È pur vero che, grazie a lei e alla formula del programma, la fascia pomeridiana è tornata a raccogliere un ottimo numero di ascoltatori. E, nonostante lo scossone causato dalla vicenda di Memo Remigi, il talk di Rai1 ha continuato ad appassionare i telespettatori. Complici i nomi noti, che spesso si avvicendano sui divani del programma e i tanti temi trattati, cari al pubblico che segue la tv dalle 14 alle 16.