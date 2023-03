Terremoto in Rai, Fabio Fazio fuori: cosa cambia per Massimo Giletti

Fonte: IPA Massimo Giletti, ritorno in Rai sempre più vicino

Dalla prossima stagione televisiva si prevedono grandi cambiamenti in Rai e, dopo la notizia del più che probabile addio di Fabio Fazio, sembra che invece a tornare all’ovile direttamente da La7 sarà Massimo Giletti.

Anche molti altri noti conduttori (e conduttrici) del palinsesto della tv pubblica, pur rimanendo volti dell’azienda, avranno nuovi ruoli e uno solo di loro rimarrà lì dov’è grazie all’intoccabile successo del suo programma.

Fabio Fazio fuori dalla Rai: cosa cambia per Massimo Giletti

In questi giorni Blogo diramato in giro la notizia che Fabio Fazio, tra i conduttori più amati in esclusiva Rai, starebbe per lasciare l’azienda e trasferirsi a Discovery dove porterebbe anche il suo talk show Che Tempo Che Fa, che non è da escludere possa traslocare su Nove. Che Tempo Che Fa, infatti, è un format non appartenente alla Rai ma di una società di produzione esterna.

Proprio nelle ultimissime ore, queste voci sono state confermate dalla stessa testata che parla di trattativa in essere ormai da mesi tra il conduttore ligure (nella persona del suo manager) e la Warner Bros Discovery Southern Europe. A tale scoop sono stati però aggiunti altri dettagli che riguardano il destino diversi conduttori della rete nazionale e non. A quanto pare, infatti, per un Fabio Fazio che va via, un Massimo Giletti starebbe davvero per tornare a casa… in Rai, soprattutto visto il probabile addio del collega.

Di un presunto ritorno tra le braccia di Mamma Rai del presentatore, che da anni è il volto per La7 del programma L’Arena, si è parlato più e più volte ma stavolta pare che la questione sia più realistica che mai.

Da questo forte vento di cambiamento in Rai, invece, pare sia salvo, tra gli altri, Alberto Matano che resterà al timone de La Vita in Diretta. All’inizio si era presupposto che Matano potesse venire affiancato per la prossima stagione da una donna ma pare non sarà così. Il successo della trasmissione è talmente alto che per La Vita in Diretta è valso il motto “Squadra che vince non si cambia”.

Tra le donne, è Nunzia De Girolamo può tirare un sospiro di sollievo in quanto il suo programma Ciao Maschio pare sia stato praticamente confermato per una quarta stagione. Stessa cosa non vale per molte delle sue colleghe che invece cambieranno destinazione

Cambiamenti in Rai, cosa succederà a Serena Bortone, Francesca Fialdini e Monica Setta

Sempre per quanto riguarda la conferma di alcune voci che girano da tempo, pare proprio che il programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno sia destinato alla chiusura definitiva. Il suo posto nello slot pomeridiano di Rai1 potrebbe essere preso dalla coppia Monica Setta e Tiberio Timperi, già conduttore di Mezzogiorno in famiglia.

Se è a rischio il suo programma, non è affatto a rischio invece il posto della Bortone in Rai che sembra passerà alla conduzione Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini, programma del pomeriggio di Rai1 che va in onda dopo Domenica In. Dal canto suo, Francesca Faldini potrebbe fare un salto di rete per passare a Rai3 con un programma inedito.