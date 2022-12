Fabio Fazio: “La pensione non mi spaventa”. Quando se ne va

E se di interviste importanti dobbiamo parlare, non possiamo non fare riferimento a quella auna delle sue più grandi soddisfazioni lavorative.

Il giornalista ha rivelato che da tempo cercava di avere il Pontefice ospite a Che tempo che fa. Un sogno che non riuscì a realizzare subito, ma che arrivò in maniera totalmente inaspettata: “Suonò il telefono. Numero sconosciuto. Di solito non rispondo mai quando non riconosco chi chiama. Però quel giorno, non so perché, risposi. Dall’altra parte arrivò una voce: “Sono il Papa”. E io dissi: “Oh, mamma mia”. E lui: “No, al massimo può dire oh, Papa mio”. Iniziò così una delle avventure più belle della mia vita”.

Ma una carriera fatta di tanti traguardi non può non aver raccolto anche qualche scivolone. Come quello che considera il suo errore più clamoroso, aver cantato a Sanremo, quando lo condusse nel 2014: “Mi ostinai a cantare. Lo feci assieme a Laetitia Casta e fu un disastro. Lì sopravvalutai le mie capacità e fu un errore, perché avrei dovuto avere maggiore consapevolezza dei miei limiti. Penso però che gli errori più grandi siano le occasioni sprecate”.