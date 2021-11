Lady Gaga, ovazione da Fazio: l’Italia che non dimenticherà (e che l’ha fatta emozionare)

Lady Gaga a Milano, l’abito rosso da femme fatale è irresistibile

Splendida ed emozionatissima, Lady Gaga è arrivata in studio a Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo film, House of Gucci. Per l’occasione, Fabio Fazio ha voluto ripercorrere con lei la sua brillante carriera, regalandole tantissime sorprese. E la popstar non ha potuto fare a meno di commuoversi, davanti al calore dell’Italia che ha sempre amato.

Lady Gaga ospite da Fazio

Poche parole in italiano per salutare il pubblico sono state sufficienti per scatenare un applauso lunghissimo, che racconta tutto l’amore di milioni di fan in attesa spasmodica di questo momento. Lady Gaga, ospite di Fabio Fazio, si è rivelata ancora una volta una persona stupenda: gentile e alla mano, non si è tirata indietro davanti ad alcuna domanda e ci ha regalato un’emozione unica. A partire dal suo stile inimitabile, che questa volta l’ha portata a sfoggiare un abito lungo a fantasia leopardata – che, indosso a lei, non stonava di una virgola.

Bellissima, Lady Gaga ha subito sentito il calore dei presenti in studio, e la commozione è stata grandissima. L’abbiamo vista con gli occhi lucidi seguire le immagini delle sue canzoni intonate da migliaia di manifestanti nelle piazze italiane, contro l’affossamento del DDL Zan, e ha speso parole bellissime per far sentire nuovamente tutto il suo sostegno alla comunità LBGTQI+. Poi Fazio ha ricordato alcuni dei momenti salienti della sua carriera, elencando anche l’infinita lista di premi (tra cui un meritatissimo Oscar) che celebrano un talento incredibile.

Ed è proprio rivedendo scorrere davanti ai suoi occhi quelli che sono stati i successi indimenticabili che hanno fatto la storia, Lady Gaga non ha trattenuto le lacrime. L’ovazione del pubblico è stato l’omaggio più bello per lei, un’emozione così intensa che l’ha lasciata senza parole. “Qui finisce male, non facciamo che piangere” – ha dichiarato Fabio Fazio, cercando di stemperare la tensione – “Ma sono lacrime di gioia, di bellezza assoluta”. La popstar non ha fatto altro che aggiungere: “Riguardando queste immagini pensavo a come la mia famiglia sarà orgogliosa”.

Lady Gaga, un amore incredibile per l’Italia

Per lei, d’altronde, la famiglia ha sempre avuto un ruolo centrale. Il legame con sua mamma Cynthia è incredibile: insieme, sono diventate ambasciatrici ONU per la salute mentale, un impegno che condividono con grandissimo onore. Ma Lady Gaga ha anche un’altra figura che porta con sé ne cuore, ed è quella di suo nonno Giuseppe, da cui ha ereditato le origini italiane. “Penso sempre alla mia famiglia” – ha ammesso l’artista – “Quando stavamo girando House of Gucci ho pensato tante volte a mio nonno. Era un uomo davvero forte”.

Parlando di lui, si è commossa: “Era un calzolaio, lui e mia nonna Angelina sono stati sposati per una vita. Tutte le volte che parlo con lei, mi dice che pensa sempre a mio nonno. Quindi, quando ho girato il film ho pensato a loro e a come sono stati vicini per dare a me una vita migliore”. È anche per le sue radici italiane che Lady Gaga è innamorata del nostro Paese, e questa volta è stata l’Italia ha regalarle un’emozione splendida.