IPA Lady Gaga, Dead Dance è la sua nuova canzone

Le carriere musicali vivono di periodi ed essere costantemente all’apice e presente sulla scena è impensabile. Si pensi a Taylor Swift, che era praticamente ovunque fino a poco tempo fa. E ora? Riposa, scrive e attende il suo nuovo grande lancio.

Lo stesso è accaduto a Lady Gaga, che ora rivive un periodo d’oro, rafforzato ulteriormente a breve dal suo nuovo progetto attoriale con Mercoledì 2. Proprio nello show Netflix potremo ascoltare il suo nuovo singolo, dal titolo Dead Dance.

Lady Gaga, periodo da record

Lady Gaga non intende fermarsi e, infatti, continua a tenere il piede premuto sull’acceleratore. Ne è passato di tempo da A Star is Born, ma nel mezzo ci sono stati dei singoli dall’enorme successo, ovvero Die With A Smile e Abracadabra.

A ciò si è aggiunta la preparazione del suo tour sold out, che passerà anche dall’Italia. Come dimenticare, poi, il concerto da record in Brasile, sulla spiaggia di Copacabana. Ora torna in veste d’attrice, interpretando il ruolo di una nuova insegnante presso l’accademia Nevermore, Rosaline Rotwood.

Nuova canzone di Lady Gaga

Grande attenzione nell’ultimo periodo in merito al nuovo singolo di Lady Gaga. Numerosi i paparazzi a caccia di immagini rubate dal set del suo videoclip, che in tanti ritenevano venisse girato in Messico.

Ulteriori dettagli sono giunti da Tim Burton. Il celebre regista ha infatti rivelato di recente d’aver lavorato proprio con Lady Gaga a un progetto ulteriore rispetto a Mercoledì 2: “Si tratta di un’artista incredibile e lavorare con lei per me è stata una grande fonte di ispirazione. È la stessa cosa che ho provato per Joanna Lumley e Steve Buscemi. Sono persone che giungono sul set e vedi tutta la troupe illuminarsi. È bellissimo da vedere. Con lei in questo periodo ho fatto anche altro, ma non posso dire nulla. Mi dispiace”.

Dead Dance in Mercoledì 2

È infine giunta la conferma di Variety, che ha spiegato come con l’uscita della seconda stagione di Mercoledì ci sarà anche il nuovo pezzo di Lady Gaga. Una canzone intitolata Dead Dance, come detto.

Pare che il videoclip dovrebbe essere stato girato a sud di Città del Messico, in un luogo decisamente particolare: Isla De Las Muñecas (L’Isola delle Bambole a Xochimilco), un’area nota per la sua atmosfera lugubre e macabra. Sui social è celebre per le centinaia di bambole inquietanti a terra, così come tra gli alberi.

La regina del dark, insieme con Tim Burton, si sarà decisamente sentita a casa. Del resto, guardando le foto, non sembra esserci luogo più adatto per un lancio del genere, connesso alla Famiglia Addams.