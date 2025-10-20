Concerto Lady Gaga a Milano, scaletta della seconda serata e chi c’era tra i vip

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Lady Gaga è pronta a tornare in scena con la seconda delle due date previste a Milano per il suo Mayhem Tour: l’Unipol Forum di Assago si prepara dunque ad ospitare nuovamente l’artista che è finalmente tornata in Italia dopo ben 7 anni di assenza.

Milano ha assistito così al ritorno in grande stile della Queen del pop mondiale: è bastato un attimo, poi i Little Monsters che l’avevano attesa a lungo hanno potuto assistere ad uno show degno delle aspettative, dominato da luci, costumi incredibili e un’atmosfera epica a fare da sfondo ad una Lady Gaga più in forma che mai, pronta a sdoppiarsi nelle sue due anime, la bionda angelica e la “Mistress of Mayhem”, incarnazione del caos creativo che ama. Tanti gli ospiti vip della prima serata e tanta attesa anche per la seconda tappa del tour.

Lady Gaga, da Mahmood ad Elodie, gli ospiti del primo show milanese

Quello di Lady Gaga non è stato solo un concerto, bensì un’omaggio visivo, musicale e scenografico al suo ultimo album, oltre che un abbraccio alla sua community. Prima di alzare il volume, sul megaschermo scorrevano messaggi dei fan, un gesto che ha creato un’intimità collettiva pazzesca e quando Gaga è salita sul palco in una gonna crinolina rossa di sette metri, su un trono che si apriva svelando una gabbia d’acciaio con ballerini al suo interno, si è subito capito che sarebbe stato uno spettacolo fuori da ogni standard.

E così è stato: la prima tappa del tour mondiale di Lady Gaga, approdato a Milano il 19 ottobre, è stato uno show fuori dall’ordinario.

Tanti gli ospiti vip che sono comparsi fra il pubblico per non perdere neanche un frame dello spettacolo di una Lady Gaga dal vivo: Mahmood, Elodie e persino Marco Mengoni e Stefano De Martino, senza dimenticare la mitica Donatella Versace, accolta da un fragoroso applauso e da una dedica della stessa Gaga, profondamente legata alla stilista. “Nella mia carriera ho avuto alti e bassi, ho visto tanta gente cambiare ma lei c’è sempre stata” ha dichiarato Gaga commuovendo tutti.

L’artista, d’altra parte, ha saputo ringraziare con profondo calore i suoi fan dicendo: “Sono così felice di essere qui, amo così tanto l’Italia e sono così fortunata: essere italiana è il mio orgoglio e l’orgoglio della mia famiglia. Le mie nonne italiane sono state le persone più importanti della mia vita, in particolare una, Joanne, a cui questa canzone è dedicata”, ricevendo, per tutta risposta, un coro di “Sei bellissima” che le ha scaldato il cuore.

Lady Gaga in concerto a Milano, la scaletta del 20 ottobre 2025

Dopo la prima, grandiosa serata, andata in scena domenica 19 ottobre, Lady Gaga è pronta a tornare ad infiammare Milano e l’Unipol Forum di Assago con il suo Mayhem Tour che si sviluppa in quattro atti, ciascuno con un’atmosfera unica e sorprendente, diviso tra Of Velvet and Vice, And She Fell Into a Gothic Dream, The Beautiful Nightmare That Knows Her Name e Every Chessboard Has Two Queens, più il finale Eternal Aria Of The Monster Heart.

Se c’è una cosa che è certa è che la musica, l’estetica e il messaggio umano di Lady Gaga non lasciano indifferenti: non a caso per i suoi fan, che si sono accampati in tenda fuori dal palazzetto per ascoltare ed incontrare la propria beniamina, la considerano una sorta di “mamma”, con le sue perfomance teatrali ma profonde, capaci di dimostrare come si celi la verità anche dietro ad una maschera.

Il 20 ottobre dunque è la volta della seconda ed ultima tappa del Mayhem Tour giunto a Milano e la scaletta dello show potrebbe essere questa:

Act I: Of Velvet And Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Abracadabra

Act II: And She Fell Into A Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

The Dead Dance

LoveDrug

Applause

Just Dance

Wake Her Up!

Act IV: Every Chessboard Has Two Queens

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die With a Smile

Hair

Marry the Night

Vanish Into You

Eternal Aria Of The Monster Heart