Lady Gaga e il suo “giorno felice”, la dedica per il compleanno del futuro marito

Getty Images Lady Gaga celebra il futuro marito Michael Polansky

I giorni felici di certo non le mancano, ma ce n’è uno che Lady Gaga ha deciso di celebrare col mondo intero. E no, non la riguarda direttamente. È il compleanno del suo amore, Michael Polansky, l’uomo che ha saputo conquistare il suo cuore e che presto (si spera) diventerà suo marito. Per l’occasione la popstar ha condiviso alcuni scatti privati su Instagram – cosa, tra l’altro, poco comune data la sua proverbiale riservatezza -, scrivendo parole sincere che ci restituiscono un ritratto più accurato di una persona che è sempre stata una presenza silenziosa al suo fianco.

Le parole di Lady Gaga per il suo Michael

La dedica si è subito trasformata in una notizia virale. Inevitabile per Stefani Germanotta, conosciuta al mondo come Lady Gaga, da sempre restia a donare scorci gratuiti della propria vita privata. Stavolta ha deciso di fare un’eccezione che, come c’era da immaginarsi, è stata più che ben accolta dai milioni di Little Monsters (così lei stessa ha appellato i suoi fan) che la seguono con ammirazione, ma anche affetto.

Gli scatti condivisi dalla popstar parlano da sé. Sono il racconto di una tranquilla giornata, grigia ma illuminata dall’amore di due persone che hanno deciso di condividere la propria vita, con tanto di matrimonio. Serenità, dolcezza sono le prime parole che vengono in mente mentre si scambiano un tenero bacio davanti a una capretta che sembra quasi interessata alla questione. Poi un food truck in cui sgranocchiare qualcosa e, infine, l’immancabile torta di compleanno.

“Buon compleanno tesoro mio – scrive Gaga -. Spero che il 42 sia il tuo anno migliore, hai fatto così tanto in questi 42 anni. Sono così orgogliosa di te ogni giorno… e così grata per il giorno in cui sei venuto al mondo, è stato il giorno più speciale. Questo è il mio giorno preferito dell’anno! Una giornata tersa e quasi piovosa, una lunga passeggiata, con lo sfondo di un dolce sorriso di compleanno, tante risate e una angel cake con salsa al cioccolato. Persino questa capra sa quanto sia felice il tuo compleanno per me. Ti amo”.

Michael Polansky, l’uomo dietro la popstar

Definire Michael Polansky un semplice fidanzato, forse sarebbe riduttivo. E a dirlo è proprio il modo in cui la stessa Lady Gaga ne ha parlato a più riprese, in alcune interviste. Michael è un partner che la sostiene silenziosamente, che la ama e la supporta nei momenti felici, ma soprattutto in quelli più difficili.

Laureato ad Harvard e Direttore Esecutivo della Parker Foundation (ente filantropico legato al co-fondatore di Facebook, Sean Parker), Polansky è un venture capitalist e uomo d’affari. E possiamo aggiungere anche ottimo consigliere per la sua futura moglie: è stato proprio lui a incoraggiarla a tornare alle sue radici pop e sì, in parte è anche merito suo quel capolavoro di Mayhem, l’ultimo album che Lady Gaga ha pubblicato nel marzo 2025.

Persino la proposta di matrimonio, avvenuta con un semplice filo d’erba, è stata talmente particolare e significativa per l’artista da ispirare una canzone (Blade of Grass). Sulla data delle nozze ancora vige il più totale riserbo, nonostante Lady Gaga abbia ufficialmente confermato il fidanzamento nel luglio 2024, riferendosi a Polansky come al suo “futuro marito” (“my fiancé“) durante le Olimpiadi di Parigi. Per i dettagli i “piccoli mostri” dovranno attendere.