Intervista profonda, che affronta tematiche molto delicate e private: Lady Gaga si è messa a nudo, mostrando il dolore di Stefani Germanotta

IPA Lady Gaga ha raccontato i suoi momenti di crisi: "Fortunata a essere viva"

I veri fan di Lady Gaga conoscono la sua storia in toto. Sono consapevoli di tutti gli alti e bassi e di quanto questi ultimi siano stati profondi. Chi ascolta semplicemente di tanto in tanto dei suoi brani, invece, ritiene sia una star assoluta e che sia tutto oro ciò che tocca.

La verità sulle sue tante ombre è venuta fuori nel corso di un’intervista molto intima e delicata, rilasciata a Rolling Stone. La regina del pop degli anni Duemila si è messa a nudo, dimostrando una gran maturità emotiva.

Lady Gaga, critiche e crisi

Nel giro di pochi anni dal suo esordio nel 2008, Lady Gaga si è ritrovata a essere paragonata a Madonna. Per alcuni ha ormai superato la Material Girl e per altri ciò non avverrà mai. Schieramenti a parte, è innegabile come sia stato riconosciuto in tempi rapidi il suo status. Un’artista vera e non una meteora.

Cinque anni dopo l’esordio, ecco Artpop, tra i dischi più amati dai suoi fan eppure il primo che ha lasciato più indifferente la stampa. Un’accoglienza quasi ostile, che ha segnato le vendite. Era un periodo caotico, ha spiegato, e per la prima volta aveva ricevuto critiche importanti su una propria opera: “Lì non ho dato al pubblico ciò che si aspettava. Alla gente non piace se dico che non mi vestirò come vogliono o avrà i capelli che vogliono abbia. Vogliono che tutto suoni come Bad Romance e non lo farò mai più”.

Gli artisti si evolvono e il suo processo è in costante moto. Non intende guardare indietro, far scendere una lacrimuccia e provare a imitare se stessa. Qualcosa che l’industria, e alcuni fan, ha poco apprezzato:

“Più che un’artista, mi sentivo un prodotto, un business. La priorità di certe persone non era che avessi un’esperienza artistica dignitosa. Volevano solo guadagnare soldi il più in fretta possibile. In una fase della mia vita entravo in un stanze e non c’erano più strumenti. Volevano controllarmi per farmi diventare parte di un’azienda”.

Il periodo più buio

Nel corso degli anni, Lady Gaga non si è scontrata soltanto con l’industria musicale ma, anche e soprattutto, con il proprio corpo. Numerosi i problemi legati alla fibromialgia che, letteralmente, le ha stravolto la vita.

L’album Joanne ha ricevuto nuovamente un’accoglienza tiepida, se confrontato con il clamore delle prime opere. Delusione che è serpeggiata anche tra i fan, colpiti inoltre dal tour annullato e poi posticipato di alcuni mesi.

Il trauma e il dolore cronico fanno parte della sua esistenza e le impediscono di vivere una vita normale, aveva spiegato. In molte circostanze l’hanno tenuta lontano da ciò che ama di più: esibirsi per i suoi fan. Un percorso d’accettazione e convivenza lento e complesso, passato attraverso differenti approcci medici:

“Un giorno sono andata in ospedale per delle cure psichiatriche. Avevo bisogno di una pausa. Non riuscivo a fare nulla e sono crollata completamente. È stato spaventoso e c’è stato un periodo in cui pensavo di non poter migliorare. Mi sento fortunata a essere viva. So che potrebbe sembrare drammatico, ma sappiamo come può andare a finire. Ad esempio, ho girato A Star Is Born sotto l’effetto del litio”.

La rinascita e l’amore

La luce l’ha attesa alla fine del tunnel. Ha tenuto duro e, al netto di numerose sfide fisiche da fronteggiare, oggi Stefani Germanotta vive una quotidianità differente. Ciò lo si deve anche al compagno Michael Polansky.

Essere innamorata di una persona che tiene alla vera lei e non alla maschera, ha fatto tutta la differenza del mondo, ha spiegato. Un grande aiuto, giorno dopo giorno, che le permette ora di guardarsi indietro e parlare di rinascita.

Il loro incontro è avvenuto quando lei stava terminando di lavorare a Chromatica. Non era al suo meglio, tra fin troppe sigarette al giorno e lunghe fasi trascorsi seduta in veranda. Parlava di guarigione nelle interviste (così come nel disco), ma non era al massimo: “Fumavo erba tutto il giorno e buttavo giù un paio di bottiglie di vino, per poi svenire”.

La notte è più buia prima dell’alba, che artisticamente è stata Mayhem. Un titolo che, dice, deriva dal fatto che per mesi e mesi si sia affidata al caos per tentare di recuperare tutto ciò che aveva perduto. Ora che l’ha ritrovato, intende tenerselo stretto, così come il sorriso che le dà il suo nuovo amore.

