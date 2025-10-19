Lady Gaga, la scaletta del concerto a Milano

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Lady Gaga pronta per il concerto in due date a Milano

Se il mondo della musica internazionale ha ormai una serie di voci incredibili, la regina indiscussa rimane una: Lady Gaga.

L’artista che ha riscritto le regole del pop torna finalmente in Italia con due date-evento pronte a infiammare Milano. Performance mozzafiato, look visionari e una potenza scenica che solo lei sa portare sul palco, per due appuntamenti che hanno già registrato sold out. E se siete curiosi di scoprire cosa vi aspetta durante lo show, ecco un’anteprima della possibile scaletta.

Lady Gaga torna in Italia con due concerti a Milano

Sono passati sette anni dall’ultima volta che Lady Gaga ha calcato un palco italiano, e l’attesa per il suo ritorno non potrebbe essere più elettrica. Domenica 19 e lunedì 20 ottobre, l’Unipol Forum di Assago diventa il palcoscenico di due serate uniche dove musica, spettacolo e fashion si intrecciano in un’esperienza totale.

I concerti sono già sold out, segno che il richiamo di Gaga resta irresistibile: per i fan che sono riusciti a ottenere i biglietti, non si tratta solo di ascoltare le sue canzoni, ma di immergersi in un mondo fatto di scenografie mozzafiato, coreografie teatrali e look iconici che trasformano ogni momento della serata in un piccolo capolavoro visivo.

Il Mayhem Ball Tour si sviluppa in quattro atti, ciascuno con un’atmosfera unica e sorprendente: Of Velvet and Vice, And She Fell Into a Gothic Dream, The Beautiful Nightmare That Knows Her Name e Every Chessboard Has Two Queens.

E poi il gran finale: Eternal Aria of the Monster Heart. Ogni dettaglio, dai costumi alle luci, dalle coreografie ai momenti più intimi, è studiato per trasformare ogni serata in un evento memorabile.

“Non avevo intenzione di fare un tour quest’anno dopo i miei spettacoli a Singapore, ma l’incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirato a continuare le cose” ha spiegato Lady Gaga quando ha annunciato ai fan il tour internazionale.

“Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi l’opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non si può negli stadi – e sinceramente, non vedo l’ora. Questo spettacolo è progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a MAYHEM esattamente come la immagino”.

Lady Gaga, la possibile scaletta del concerto a Milano

La scaletta dei concerti milanesi di Lady Gaga non è stata ufficialmente annunciata, ma chi segue il Mayhem Ball Tour sa che i live della popstar seguono un filo narrativo preciso. Guardando alle tappe già andate in scena, è molto probabile che lo show all’Unipol Forum includa i brani più iconici e i momenti teatrali che hanno fatto impazzire i fan di tutto il mondo.

Ecco quindi la scaletta delle tappe precedenti, che potrebbe trasformare Milano in un vero e proprio tempio del pop:

Atto I: Of Velvet And Vice

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Atto II: And She Fell Into a Gothic Dream

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Atto III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name

Killah

Zombieboy

LoveDrug

Applause

Just Dance

Atto IV: Every Chessboard Has Two Queens

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

Die with a Smile

Brano che cambia ad ogni concerto

Vanish Into You

Final: Eternal Aria of the Monster Heart