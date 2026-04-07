La cantante Lady Gaga è affetta da una grave infezione respiratoria e per questo è stata costretta ad annullare il prossimo concerto

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IPA Lady Gaga

Lady Gaga ha accompagnato l’uscita del nuovo attesissimo disco con un tour mondiale, dal titolo The Mayhem Ball. La cantante che all’anagrafe si chiama Stefani Germanotta sta girando il mondo fin dalla fine dello scorso anno, portando il grande show che unisce musica, moda e arte, nelle più grandi città: New York a Parigi, da Los Angeles a Tokyo. Giunta quasi alla fine, Lady Gaga è stata tuttavia costretta a fermarsi, e annullare un concerto a causa di un problema di salute.

Il messaggio ai fan di Lady Gaga

“Ciao a tutti. Mi dispiace tantissimo dirvi che non posso esibirmi stasera e devo cancellare il concerto”: lo ha scritto Lady Gaga in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram a poche ore dal concerto dal terzo e ultimo concerto a Montreal, in Canada. La data del 7 aprile avrebbe dovuto seguire quelle di giovedì 2 e venerdì 3, prima del ritorno a New York, dove il tour si concluderà con la grande serata del 13 aprile al Madison Square Garden.

Il motivo del concerto annullato è un problema di salute. “Negli ultimi giorni ho combattuto contro un’infezione respiratoria e ho fatto tutto il possibile per riposare e guarire, ma la situazione è peggiorata. – ha spiegato la cantante – Il mio medico mi ha fortemente consigliato di non esibirmi oggi e, a dire il vero, non credo che riuscirei a offrirvi uno spettacolo all’altezza di quello che meritate”.

Il rammarico è tanto: “So quanto sia deludente e non potrei sentirmi peggio per avervi deluso”. Gaga rivolge delle scuse sentite ai propri fan canadesi: “Mi dispiace davvero per tutti quelli che avevano programmato di esserci e di supportarmi. Essere a Montreal e esibirmi per voi giovedì e venerdì è stato magico e profondamente significativo”. Infine, un pensiero a chi non vedeva l’ora di cantare con lei: “A tutti coloro che sarebbero venuti stasera: sono devastata e mi dispiace davvero tanto”.

Colpita da un’infezione respiratoria

Lady Gaga, che ha da poco festeggiato i 40 anni, è stata colpita da un’infezione respiratoria, una delle cause più comuni di malattia a livello globale, così come indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità. Un virus che comporta febbre, tosse e spossatezza e che, spesso, si tende a trascurare, negando al corpo il riposo di cui avrebbe bisogno e aggravando così la situazione. Quella di Lady Gaga è una scelta giusta: se il medico impone uno stop, se è il corpo a richiederlo, è necessario fermarsi. Non si tratta di debolezza ma di una scelta consapevole e saggia.

Le star costrette a fermarsi

Lady Gaga non è l’unica star costretta a imporre uno stop ai propri concerti. Mentre Rosalia ci ha provato fino alla fine, dovendo infine ritirarsi dal palco di Milano a poco meno di metà serata; altri scelgono di fermarsi prima, seppur con grande dispiacere. A causa di problemi medici che richiedono cure e accertamenti, Gianluca Grignani ha annullato il tour previsto a fine marzo e lo stesso ha dovuto fare Caparezza. Mentre, sempre per questioni di salute, si è fermato per due mesi il tour del cantautore Roberto Vecchioni.