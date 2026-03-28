Lady Gaga compie gli anni, 40 anni di trasformazioni: da American Horror Story a House of Gucci
Dai club della periferia di New York ai palchi più prestigiosi al mondo: Lady Gaga — nata Stefani Joanne Angelina Germanotta — compie 40 anni il 28 marzo e, in ben diciotto di carriera, possiamo dire di non averla mai vista uguale a sé stessa. A renderla riconoscibile, paradossalmente, è proprio la sua inimitabile capacità di trasformarsi: dalle iconiche tenute da red carpet, come il celebre vestito di carne indossato agli MTV Video Music Awards 2010, ai panni dei personaggi più diversi sul grande schermo, la Regina del Pop ha sempre fatto della moda un mezzo per esprimere la propria arte. Il risultato? Uno stile che è un mix perfettamente calibrato di avanguardia, glamour e teatralità, una sfida costante alle convenzioni, un carisma tanto ingombrante da averle permesso di arrivare ovunque, ben oltre la musica: tra le sue esperienze da attrice ricordiamo le parti in American Horror Story, di cui il ruolo di Elizabeth Johnson, nota anche come "La Contessa", proprietaria vampira dell'Hotel Cortez, le è persino valso un Golden Globe.