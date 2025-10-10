Il Diavolo veste Prada 2, qual è il look delle comparse. E spunta Lady Gaga

IPA Lady Gaga a Milano per Il Diavolo veste Prada 2

A quasi due decenni di distanza dall’iconico primo film, la produzione de Il Diavolo veste Prada 2 è ufficialmente in corso. Confermato il ritorno del cast originale, inclusi Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, ma l’ambientazione si è spostata da New York al cuore pulsante della moda europea, Milano, trasformando il capoluogo lombardo in un set a cielo aperto. Avvistate le prime comparse (con alcuni look decisamente stravaganti) e, a sorpresa, anche la popstar Lady Gaga.

Il look delle comparse milanesi

Il made in Italy nelle mire di Miranda Priestly. La dispotica e “terribile” signora della moda, direttrice della rivista Runaway, avrà apprezzato i look sfoggiati dalle comparse scelte per il set milanese de Il Diavolo veste Prada 2?

Com’è noto, la produzione ha organizzato un massiccio casting, cercando circa 2.000 comparse (uomini e donne tra i 30 e i 70 anni) con un requisito d’elezione imprescindibile: un “forte senso dello stile e dell’estetica”. Le misure di sicurezza sono state eccezionalmente severe, con metal detector e l’obbligo di confisca dei telefoni cellulari all’ingresso, specialmente per le scene girate in luoghi come la Pinacoteca di Brera.

Set blindatissimo sì, ma gli arrivi non sono sfuggiti agli occhi dei fotografi che hanno potuto immortalare i primi look degli “sconosciuti” selezionati per le riprese. Tutta farina del loro sacco, con un evidente gusto in fatto di stile e con un occhio all’originalità e all’eccentricità.

IPA

Tra i capi più interessanti senza dubbio c’è il cow coat, abbinato a una cravatta-treccia e chiuso da due piccole catene, per un country style decisamente chic. Impossibile non notare il completo total black con pantaloni a zampa rifiniti da ricami brillanti, abbinato a un long coat giallo, che crea un bel contrasto col look di un’altra comparsa, stavolta in borgogna: gonna in pelle, cravattino abbinato e stivali dello stesso colore.

La moda maschile ancora protagonista con un’altra coppia a tutto stile. Da una parte un completo castigato, con pantaloni e camicia alla coreana in tonalità prugna, dall’altro una blusa trasparente abbinata a gonna, giacca in pelliccia e sandali con plateau.

IPA

I look femminili non sono da meno, a cominciare dalla camicia bianca con maxi maniche a balze effetto-wow e proseguendo con il long dress bianco trasparente con lingerie a vista, abbinato a un capospalla blu intenso. Infine, uno dei look più eccentrici ma chic: un bomberino a motivo damascato con una cascata di frange, impreziosito da maxi gioielli in oro giallo.

Lady Gaga a Milano per Il Diavolo veste Prada 2

L’attesa per il sequel de Il Diavolo veste Prada è schizzata alle stelle con l’avvistamento della popstar Lady Gaga a Milano. Non che ce ne fosse bisogno, s’intende.

L’arrivo della popstar non è affatto casuale. La Germanotta si trova nel capoluogo lombardo sia per girare alcune scene sul set, che per le date del suo The MAYHEM Ball World Tour, in programma il 19 e il 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago. Capelli platino, look total black e gli immancabili occhiali da sole, così è stata avvistata intenta a salire su uno dei furgoni. Ovviamente non ci è dato sapere cosa indosserà nel film.