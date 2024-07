Lady Gaga si sposa con il fidanzato Michael Polansky: la conferma alle Olimpiadi

Lady Gaga sta vivendo un momento magico sotto tutti i punti di vista. Se dal lato professionale la popstar è reduce dalla bellissima esibizione alle Olimpiadi di Parigi ed è attesa nelle sale con Joker: Folie à Deux, in campo sentimentale procede a gonfie vele la relazione con il fidanzato Michael Polansky. Tanto che, secondo la stampa d’Oltreoceano, i due sarebbero vicini alle nozze. La conferma arriva proprio da Parigi.

Lady Gaga e il matrimonio con Michael Polansky

Lady Gaga è ufficialmente fidanzata con Michael Polansky, e sarebbe pronta a convolare a nozze con il compagno. Lo ha rivelato (involontariamente) lei stessa al Primo Ministro francese Gabriel Attal, come testimonia un video pubblicato su Tik Tok e citato dal magazine People. Nel filmato, la popstar americana introduce il compagno definendolo “fiancé”, ovvero fidanzato ufficiale con tanto di matrimonio in vista. L’imprenditore, quindi, avrebbe fatto la fatidica proposta, a cui Stephanie avrebbe risposto con un “sì”. D’altro canto, già lo scorso aprile un vistoso anello aveva lasciato intendere che i fiori d’arancio fossero molto vicini.

Nessun commento da parte dei diretti interessati, né indizi sulla probabile data del sì: la cantante 38enne si sbottona difficilmente sulla sua vita privata, e non ci sorprenderebbe la notizia di una cerimonia segreta organizzata in tempi record. Con Lady Gaga si sa, ci si può davvero aspettare di tutto.

La storia d’amore tra Gaga e Michael

Michael Polansky ha seguito Lady Gaga nella sua trasferta parigina in vista delle Olimpiadi. L’imprenditore è stato al suo fianco per supportarla durante la cerimonia di apertura dell’evento, e con lei si sta concedendo qualche giorno nella capitale francese per assistere alle gare di nuoto e ginnastica. Tifando, ovviamente, il team USA. La relazione tra i due, ad ogni modo, prosegue da diversi anni, e quella di Polansky, imprenditore del settore tech e filantropo, è una presenza fondamentale nella vita di Stephanie Germanotta.

Fonte: IPA

I due si frequentano dall’inizio del 2020, poco dopo la fine della relazione della star con il suo manager Christian Carino. Fu proprio la cantante ad ufficializzare la sua relazione con l’imprenditore, condividendo quello stesso anno uno scatto in sua compagnia la settimana successiva al Super Bowl. Secondo i ben informati, il brano di Lady Germanotta Stupid Love sarebbe proprio dedicato al fidanzato, che con garbo e discrezione l’ha accompagnata nei momenti più importanti della sua carriera: così come a Parigi, Michael ha sostenuto la compagna anche durante il concerto per l’insediamento del presidente Biden, oltre che in numerose date del suo tour.

Anche fonti vicine alla coppia hanno in più occasioni spiegato come Lady e Michael siano perdutamente innamorati: “Si comportano già come una coppia sposata. Quando sono insieme si vede chiaramente quanto Gaga sia innamorata. Lei è sempre sorridente e non fa altro che accarezzarlo. Sono molto affettuosi ed hanno una grande chimica” ha spiegato un insider a People. Insomma, dopo alcune relazioni tormentate, Stephanie avrebbe trovato la serenità accanto ad un uomo che, sulla carta, appare diametralmente opposto a lei, ma che nella realtà dei fatti non le ha mai fatto mancare amore e supporto.