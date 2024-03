Fonte: IPA/Getty Images Lady Gaga e Michael Polansky

Lady Gaga è celebre in tutto il mondo per il suo innegabile talento, che la vede spaziare dalla musica al cinema, e per i look da copertina. Poco si sa, invece, della sua vita sentimentale: se in passato si era parlato di un presunto flirt con Bradley Cooper, oggi la star è felicemente legata a Michael Polansky, con cui ha festeggiato il suo 38esimo compleanno. Ma chi è l’uomo che ha conquistato Lady Gaga?

Chi è Michael Polansky, il fidanzato di Lady Gaga

Michael Polansky è un imprenditore statunitense legato da 4 anni alla popstar Lady Gaga. Si è laureato in Matematica applicata e Computer Science nella prestigiosa Università di Harvard, e ricopre un ruolo di rilievo nella gestione di diverse organizzazioni no-profit. Oggi Michael è responsabile dell‘Institute for Cancer Immunotherapy di Sean Parker, co-fondatore di Facebook, mentre in passato ha lavorato per il Founders Fund e per l’organizzazione politica bipartisan Economic Innovation Group.

Nel 2015, Michael Polansky ha inoltre ideato la Parker Foundation, una fondazione filantropica pensata per supportare sanità pubblica, diritti civili e arti. Un impegno che lo ha senza dubbio avvicinato a Gaga, che ha sostenuto in diverse campagne per la salute mentale con la sua Born This Way Foundation.

Fonte: IPA

Proprio in compagnia del suo fidanzato, l’interprete di Poker Face ha deciso di celebrare il suo 38esimo compleanno in un ristorante di Santa Monica, in California. Una cena per pochi intimi, che la cantante ha condiviso, oltre che con Polansky, anche con qualche amico di lunga data. Fasciata in un look total black, l’attrice – che vedremo presto nel sequel di Joker accanto a Joaquin Phoenix- ha dato prova del suo amore per le calzature fuori dagli schermi, sfoggiando degli altissimi stivali con platform.

La storia d’amore tra Lady Gaga e Michael Polansky

Lady Gaga e Michael Polansky si frequentano dall’inizio del 2020, poco dopo la fine della relazione della star con Christian Carino. Fu proprio Stephanie Germanotta ad ufficializzare la sua relazione con l’imprenditore quello stesso anno, condividendo uno scatto in sua compagnia la settimana successiva al Super Bowl. Già all’epoca, una fonte vicina alla coppia aveva fatto sapere che i due erano molto innamorati: “Loro due sono totalmente opposti, ma per Gaga è una cosa positiva. Anche lui tiene molto a lei” si leggava sul magazine E!.

Secondo i ben informati, il brano di Miss Germanotta Stupid Love sarebbe proprio dedicato al suo fidanzato di lunga data, che non le ha mai fatto mancare il supporto nei momenti più importanti: nel concerto per l‘insediamento del presidente Biden, ad esempio, Polansky era proprio accanto alla sua compagna per sostenerla emotivamente.

Nonostante la relazione proceda a gonfie vele, i due non avrebbero per il momento intenzione di convolare a nozze: “Si comportano già come una coppia sposata, ma non hanno fretta. Quando sono insieme si vede chiaramente quanto Gaga sia innamorata. Lei è sempre sorridente e non fa altro che accarezzarlo. Sono molto affettuosi ed hanno una grande chimica” ha spiegato un insider a People. Insomma, per il momento non ci sono fiori d’arancio all’orizzonte, ma non è detto che non possano arrivare.