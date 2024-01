C’è ancora domani potrebbe finalmente arrivare negli Stati Uniti, ma non come ci si aspettava, e si sperava. Il successo di pubblico e critica ottenuto dal primo film diretto da Paola Cortellesi, che ha sbancato il box office in Italia, non è sfuggito agli addetti ai lavori d’oltreoceano. Tra i fan della pellicola anche Lady Gaga, che ne vorrebbe tirar fuori un remake all’americana.

Lady Gaga vuole rifare C’è ancora domani

“I ben informati dicono che sarebbe interessata ad acquistare i diritti d’autore per realizzarne la versione hollywoodiana” ha scritto il giornalista Pierluigi Gaudio su Novella 2000. Si parla di Lady Gaga, popstar e attrice premio Oscar, rimasta colpita dall’intensità di C’è ancora domani, il brillante film d’esordio di Paola Cortellesi regista.

Indiscrezioni da Hollywood riferiscono che Lady Gaga starebbe provando ad aprire le trattative per la compravendita dei diritti d’autore del film, con l’intenzione di realizzarne un remake in cui lei stessa darebbe il volto alla protagonista Delia, nella versione originale interpretata dalla stessa Cortellesi. Al momento si tratta di pure indiscrezioni, nessuno degli interessati ha divulgato informazioni sulla questione, bisognerà dunque aspettare per scoprire se C’è ancora domani arriverà davvero nelle sale americane.

L’enorme successo di C’è ancora domani

Il primo film di Paola Cortellesi, presentato in apertura al Festival del cinema di Roma lo scorso autunno, ha stupito la critica e conquistato gli spettatori. Nonostante la mancata nomination agli Oscar 2024 (dove sarà presente per l’Italia Io capitano di Matteo Garrone), dovuta più a questioni di diffusione che al merito, C’è ancora domani si è dimostrato un successo clamoroso.

Film più visto del 2023 – sbaragliando la dura concorrenza di Barbie – C’è ancora domani è entrato nella top 5 dei film italiani più visti di sempre, con quasi 32 milioni di euro d’incassi. La pellicola delicatamente femminista ha superato persino il capolavoro La vita è bella che valse l’Oscar a Roberto Benigni. Mentre il podio continua a restare nelle mani di Checco Zalone, i suoi tre film sono i più visti di sempre in Italia.

Il remake è una buona idea?

È di certo lusinghiero che una star internazionale come Lady Gaga si interessi a un film prodotto in Italia e che dell’Italia ripercorre la storia. È un onore, per un regista, che la propria idea sia piaciuta a tal punto da voler essere ripresa a Hollywood, la più grande industria cinematografica al mondo. Ma il remake è davvero qualcosa di positivo? Gli esempi del passato offrono risposte contrastanti.

Prendiamo ad esempio l’incredibile Mimì metallurgico ferito nell’onore dell’indimenticabile Lina Wertmüller. Dissacrante, tagliante e a dir poco intelligente, il film del 1972 ad Hollywood fu trasformato in un esperimento comico ben poco convincente, si intitolava Which way is up? e oggi non se lo ricorda più nessuno. Andò meglio la versione americana di Travolti da un insolito destino, con Madonna, ma noi preferiamo l’originale con il talentuoso Giancarlo Giannini.

Bella la versione con Sean Penn de I soliti ignoti di Mario Monicelli, seppur perde il guizzo del regista toscano. Non così convincente, invece, The last kiss, versione a stelle e strisce de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino. La versione originale fu un successo internazionale, il remake americano non riuscì a rientrare dei costi di produzione.