Lady Gaga si sposa? Spunta l’anello, matrimonio in vista con Michael Polansky

Fonte: IPA Lady Gaga con il fidanzato Michael Polansky

Profumo di fiori d’arancio per Lady Gaga. La cantante sarebbe pronta a convolare a nozze con Michael Polansky. Stefani Germanotta è stata pizzicata dai paparazzi americani mentre sorrideva sfoggiando un prezioso anello di diamanti. Molto probabilmente un pegno d’amore del suo fidanzato, con il quale la love story procede a gonfie vele da oltre quattro anni.

Lady Gaga sposa il fidanzato Michael Polansky?

Lady Gaga è stata beccata dai fotografi di Page Six durante un’uscita a Los Angeles. Look total black, un grande sorriso e un grosso gioiello all’anulare che non è sfuggito ai più attenti. Il portavoce dell’artista ha preferito non rilasciare commenti a riguardo ma anche Deuxmoi, autorevole pagina Instagram americana, parla di nozze imminenti, che potrebbero arrivare entro la fine dell’anno.

Lady Gaga e Michael Polansky si frequentano dal 2019: un anno fa si è parlato di crisi tra i due per disaccordi sui progetti di vita in comune ma la coppia è tornata più unita di prima. E ora sembra pronta a fare sul serio anche se la relazione viene vissuta nel massimo riserbo, senza troppo clamore.

Stefani Germanotta ha fatto uno strappo alla regola qualche tempo fa quando in un’intervista ha definito il compagno “tutto quello di cui ho bisogno”. Un modo anche per spegnare i gossip sul flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper, di cui tanto si è chiacchierato in seguito al successo del film A star is born, che è valso alla popstar un Premio Oscar.

Prima di conoscere Michael Polansky Lady Gaga ha avuto altre due storie d’amore molto importanti: prima quella con l’attore Taylor Kinney durata dal 2011 al 2016 e poi quella con l’agente Christian Carino dal 2017 al 2019. In entrambi i casi la Germanotta era molto vicina alle nozze ma poi l’artista ha preferito prendere strade differenti.

La relazione con Kinney, protagonista della serie tv Chicago Fire, è giunta al termine per la distanza e degli impegni lavorativi di entrambi; la rottura con Carino è invece arrivata a causa dell’eccessiva gelosia dell’uomo che, secondo fonti vicine alla musicista, “stava mettendo in crisi il processo creativo di Lady Gaga”.

Chi è Michael Polansky, il fidanzato (e futuro marito) di Lady Gaga

Classe 1978, e dunque otto anni più grande di Lady Gaga, Michael Polansky è un imprenditore statunitense. Si è laureato in Matematica applicata e Computer Science alla prestigiosa Università di Harvard e ricopre un ruolo di rilievo nella gestione di diverse organizzazioni no-profit. È responsabile dell‘Institute for Cancer Immunotherapy di Sean Parker, co-fondatore di Facebook, mentre in passato ha lavorato per il Founders Fund e per l’organizzazione politica bipartisan Economic Innovation Group.

Nel 2015 Michael Polansky ha ideato la Parker Foundation, una fondazione filantropica pensata per supportare sanità pubblica, diritti civili e arti. Un impegno che lo ha senza dubbio avvicinato a Gaga, che ha sostenuto in diverse campagne per la salute mentale con la sua Born This Way Foundation.

La canzone di Lady Gaga Stupid Love è dedicata a Polansky, che non ha mai fatto mancare il supporto nei momenti più importanti: nel concerto per l‘insediamento del presidente Biden, ad esempio, era proprio accanto alla sua compagna per sostenerla emotivamente.