“Lady Gaga incinta”, lei smentisce le voci sulla gravidanza

Fonte: IPA Lady Gaga

Come tante celebrità che devono fare i conti con una vita perennemente sotto i riflettori, anche Lady Gaga è caduta nella ragnatela dei rumors legati al suo privato. La scorsa settimana, infatti, sul web hanno iniziato a circolare alcune voci che sospettavano una possibile gravidanza della voce di A star is born. Voci mai confermate e su cui oggi Lady Gaga ha deciso di fare chiarezza.

Lady Gaga smentisce la gravidanza

Non è inusuale che le star debbano chiarire alcuni aspetti del loro privato, soprattutto quando sul web iniziano a circolare speculazioni e sospetti che attivano inevitabilmente la curiosità dei fan. è quello che è successo a Lady Gaga, che ultimamente si è sentita sulla bocca di tutti per via di alcuni rumors su una sua possibile gravidanza.

Il motivo? Alcune foto che la ritraggono durante la cena di prova del matrimonio di sua sorella Natali Germanotta. In quell’occasione, la cantante, che ha sfoggiato un abito nero a maniche corte, sembrava volersi coprire la pancia. Da quel momento in tanti si sono interrogati sulla sua possibile dolce attesa.

Oggi, la cantante di Shallow ha deciso di fare chiarezza. In un video postato su TikTok, Lady Gaga ha smentito ogni rumors facendosi vedere in tutta la sua bellezza mentre si allena in palestra. “Non sono incinta“, ha scritto la cantante: “Solo a piangere di brutto in palestra.” facendo riferimento alla canzone di Taylor Swift Down Bad contenuta nel suo ultimo album The Tortured Poets Department.

Nessun piccolo Gaga, quindi, almeno per il momento. In ogni caso, la cantante non ha mai nascosto la possibilità di volere dei figli. In un’intervista per InStyle rilasciata a maggio 2020, Gaga aveva confessato di essere molto entusiasta all’idea di avere figli: “Non vedo l’ora di diventare mamma non è incredibile quello che possiamo fare? Possiamo tenere dentro di noi un essere umano e farlo crescere. Poi viene fuori, ed è nostro compito mantenerlo in vita.”

La storia d’amore tra Lady Gaga e Michael Polansky

Negli ultimi mesi la possibile gravidanza non è stato l’unico tema che ha scatenato le speculazioni sulla vita di Lady Gaga. La cantante, tempo fa, è stata infatti vista con un bellissimo diamante al dito. A nulla è servito cercare di nasconderlo: i fan più attenti hanno subito ipotizzato che la Germanotta fosse pronta a convolare a nozze con Michael Polansky, al suo fianco ormai da 4 anni.

Fonte: IPA

Lady Gaga e Michael Polansky hanno iniziato la loro storia d’amore all’inizio del 2020, poco dopo la fine della relazione della star con Christian Carino. Già all’epoca, una fonte vicina alla coppia aveva fatto sapere che i due erano molto innamorati: “Loro due sono totalmente opposti, ma per Gaga è una cosa positiva. Anche lui tiene molto a lei” si leggeva sul magazine E!

In quel momento, però, nessuno aveva parlato di matrimonio. A distanza di quattro anni e con un voluminoso anello al dito, però, la possibilità che le cose stiano cambiando non è impossibile: nessuno dei due ha infatti sentito il bisogno di commentare la questione, cosa che non è accaduta con le voci sulla gravidanza.