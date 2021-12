Lady Gaga: ecco i suoi look più belli!

Lady Gaga è una trasformista, un’interprete eccezionale e una vera performer. Va sa sé che tutti i suoi look sono unici, dotati di grandissimo carattere, spesso (se non sempre) creati appositamente per lei e per assecondare non solo la sua fisionomia, ma proprio la sua arte. Vediamone insieme qualcuno che merita di essere commentato!

Tutti i look di Lady Gaga: easy in nero

Sembra “easy”, in realtà non è che lo sia proprio tanto… la borsa che ha in mano è una Birkin di Hermès, così, giusto per iniziare, le calzature poi sono le iconiche platform da cui difficilmente si separa. Quello che noi comuni mortali possiamo copiarle è l’abbinamento jeans strappato, t-shirt glam rock e blazer morbido sopra. Anche il trucco più naturale la valorizza moltissimo, soprattutto ora che ha questo capello biondo platino che la illumina.

Tutti i look di Lady Gaga: animalier

Questo è il look che Lady Gaga ha indossato in Italia, quando è stata ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa, qualche settimana fa. Solo lei (e poche altre) possono permettersi un look animalier così senza risultare volgari o sguaiate. L’animalier è una fantasia abbastanza aggressiva, non sempre facilissima da gestire. Gaga qui indossa un abito leopardato abbinandolo a pumps nude e a una borsa ladylike nei toni del panna e dell’oro, completando il look con gioielli dorati.

Tutti i look di Lady Gaga: diva in nero e azzurro

Questi sono i look di Lady Gaga che amo di più, quelli che realizza ispirandosi ad outfit del passato, strizzando l’occhio agli anni ’50. Dall’abito nero fasciante, al mantello super voluminoso in raso azzurro, fino alla coiffure dal gusto vintage e ai gioielli strepitosi ma non eccessivi, Lady Gaga è davvero meravigliosa.

Tutti i look di Lady Gaga: in rosso per “House of Gucci” a Milano

Questo è uno dei tanti look che Lady Gaga sta indossando per promuovere il film in uscita “House of Gucci”, in cui interpreta Patrizia Reggiani. L’abito è senza dubbio estremamente sexy e femminile, ma non la veste benissimo: la coppa del corpetto è un po’ piccola e la bretellina troppo sottile per poter sostenere il décolleté senza segnare le spalle.

Tutti i look di Lady Gaga: in viola per “House of Gucci” a Londra

Questo look è decisamente più Gaga Style: il colore, i drappeggi, la scelta di guanti velati e autoreggenti e soprattutto le calzature platform sono un suo marchio di fabbrica. Indubbiamente è un outfit decisamente scenografico: l’abito la veste molto bene, il nodo sul punto vita crea un movimento perfetto per rendere la figura morbida, senza però fasciarla. Peccato solo l’altezza dello stivaletto, che tende a tagliare la linea della gamba e ad accorciare la figura.