David di Donatello 2024, dove e quando vederli. E tutte le candidature

David di Donatello 2024, dove vedere i film

L’attesa è finalmente terminata: sono state annunciate le candidature per la 69esima edizione dei tanto ambiti David di Donatello, il palcoscenico perfetto per celebrare l’eccellenza del cinema italiano. Quest’anno, uno dei nomi che spicca tra le candidature è quello di Paola Cortellesi, che guida la lista con il suo film d’esordio “C’è ancora domani”, accumulando ben 19 candidature. Un risultato eccezionale per un esordio che si preannuncia come un’importante aggiunta al tessuto del cinema italiano.

Accanto al film di Paola Cortellesi, altri titoli di spicco emergono con forza: “Io capitano” di Matteo Garrone (15 candidature), “La chimera” di Alice Rohrwacher (13 candidature), “Rapito” di Marco Bellocchio (11 candidature) e “Comandante” di Edoardo De Angelis (10 candidature).

David di Donatello 2024: tutte le candidature

Tra le categorie più attese, spiccano quelle dedicate al miglior film, miglior regia, e migliori interpreti, con nomi del calibro di Valerio Mastandrea, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Isabella Ragonese e molti altri che competono per aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento.

La cerimonia di premiazione, condotta da Carlo Conti e affiancato da Alessia Marcuzzi, sarà una serata ricca di emozioni e glamour, con il red carpet condotto da Fabrizio Biggio. Segnatevi la data: venerdì 3 maggio 2024, quando gli Studi di Cinecittà a Roma si trasformeranno nel palcoscenico della grande festa del cinema italiano.

E per chi non vuole perdersi nemmeno un momento di questa indimenticabile serata, non c’è bisogno di prenotare un posto in prima fila: la trasmissione sarà in diretta su Rai 1, portando l’atmosfera e l’emozione dei David di Donatello direttamente nelle vostre case. Preparatevi a una serata di grande spettacolo e scoprite insieme a noi chi salirà sul palco a ritirare il tanto agognato premio!

Ecco l’elenco completo delle candidature per la 69ª edizione dei David di Donatello:

Miglior Film

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior Attore

Valerio Mastandrea – C’è ancora domani

Antonio Albanese – Cento domeniche

Pierfrancesco Favino – Comandante

Josh O’Connor – La chimera

Michele Riondino – Palazzina LAF

Migliore Attrice

Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Isabella Ragonese – Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti – Felicità

Linda Caridi – L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi – Rapito



Miglior Regia

Nanni Moretti – Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone – Io capitano

Andrea Di Stefano – L’ultima notte di Amore

Alice Rohrwacher – La chimera

Marco Bellocchio – Rapito

Miglior Esordio alla Regia

Paola Cortellesi – C’è ancora domani

Giacomo Abbruzzese – Disco Boy

Micaela Ramazzotti – Felicità

Michele Riondino – Palazzina LAF

Giuseppe Fiorello – Stranizza d’amuri

Miglior Sceneggiatura Originale

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Palazzina LAF

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Le vele scarlatte

Lubo

Misericordia

Mixed by Erry

Rapito

Miglior Attrice Non Protagonista

Emanuela Fanelli – C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano – C’è ancora domani

Barbora Bobulova – Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher – La chimera

Isabella Rossellini – La chimera

Miglior Attore Non Protagonista

Adriano Giannini – Adagio

Giorgio Colangeli – C’è ancora domani

Vinicio Marchioni – C’è ancora domani

Silvio Orlando – Il sol dell’avvenire

Elio Germano – Palazzina LAF

Miglior Documentario

Enzo Jannacci – Vengo anch’io

Io, noi e Gaber

Laggiù qualcuno mi ama

Mur

Roma, santa e dannata

Miglior Film Internazionale

Anatomia di una caduta

As Bestas

Foglie al vento

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Miglior Produzione

C’è ancora domani

Comandante

Disco Boy

Io capitano

La chimera

Miglior Autore della Fotografia

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior Compositore

Adagio

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

L’ultima notte di Amore

Migliore Canzone Originale

Adagio (musica, testo e interpretazione dei Subsonica) – Adagio

La vita com’è (musica, testo e interpretazione di Brunori Sas) – Il più bel secolo della mia vita

Baby (musica di Andrea Farri, testo e interpretazione di Seydou Sarr) – Io capitano

‘O Dj (Don’t Give Up) (musica, testo e interpretazione di Liberato) – Mixed by Erry

La mia terra (musica, testo e interpretazione di Diodato) – Palazzina Laf

Miglior Scenografia

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Migliori Costumi

Alberto Moretti – C’è ancora domani

Massimo Cantini Parrini – Comandante

Stefano Ciammitti – Io capitano

Loredana Buscemi – La chimera

Sergio Ballo e Daria Calvelli – Rapito

Miglior Truccatore

Adagio

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

Rapito

Miglior Acconciatura

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

Miglior Montaggio

C’è ancora domani

Io capitano

L’ultima notte di Amore

La chimera

Rapito

Miglior Suono

C’è ancora domani

Comandante

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Migliori Effetti Visivi

Adagio

Comandante

Denti da squalo

Io capitano

Rapito

David Giovani

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

L’ultima volta che siamo stati bambini

Stranizza d’amuri

Dove e quando vedere i film candidati ai David di Donatello

Il panorama del cinema italiano si rivela in tutta la sua magnificenza, regalando agli appassionati un’esperienza cinematografica ricca e coinvolgente. Con un’ampia gamma di opzioni disponibili attraverso piattaforme digitali, dal salvifico mondo dello streaming alle possibilità di noleggio e acquisto online, gli spettatori possono immergersi in un universo di storie e visioni mozzafiato, portando l’eccellenza del cinema italiano direttamente nelle loro case con un semplice clic. Ecco dove vedere tutti i film candidati ai David di Donatello 2024.

Netflix

C’è ancora domani

Mixed By Erry

Come pecore in mezzo ai lupi

Now:

Io capitano

Rapito

Il sol dell’avvenire

L’ultima notte di Amore

Stranizza d’amuri

Cento Domeniche

Paramount+:

Comandante

Amazon Prime Video:

L’ultima volta che siamo stati bambini

Denti da squalo

Il più bel secolo della mia vita

TimVision:

Disco Boy

Altri servizi di noleggio e acquisto digitale: