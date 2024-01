Paola Cortellesi, Petra 2 per la prima volta in chiaro: dove e quando vederla

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Paola Cortellesi, 10 look indimenticabili della splendida attrice (e regista)

L’indomita Petra Delicato, interpretata dalla brillante Paola Cortellesi, è pronta a tornare sui nostri schermi con la seconda stagione di Petra. Dopo il trionfo della prima stagione, l’ispettore più amato d’Italia ritorna con nuove avventure che promettono di tenerci incollati alla poltrona. Ma questa volta, c’è una novità eccitante: Petra 2 sarà trasmessa in chiaro su TV8 a partire dal 7 gennaio, ogni domenica alle 21.30.

Petra 2: una nuova stagione di emozioni e misteri

La seconda stagione di Petra arriva con quattro nuove storie avvincenti prodotte da Sky Original, Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM. Paola Cortellesi, dopo il successo del suo esordio alla regia con C’è ancora domani, torna a vestire i panni dell’astuta ispettore Petra, affiancata dall’immancabile Andrea Pennacchi nel ruolo del vice ispettore Antonio Monte. La regia di Maria Sole Tognazzi promette ancora una volta un mix irresistibile di tensione e carisma. Il cast si arricchisce con le nuove entrate Manuela Mandracchia e Francesco Colella nei ruoli di Beatrice e Marco, personaggi che aggiungeranno ulteriore profondità e intrighi alle vicende di Petra e Monte. L’intrigante episodio Serpenti nel Paradiso inaugurerà la serie, catapultandoci in un lussuoso comprensorio dove dietro facciate perfette si nascondono oscure gelosie. Preparatevi a un viaggio nelle ombre di Genova, città che fa da sfondo a questa intensa serie.

Dove e quando seguire le avventure di Petra

Segnate in rosso sul calendario: il 7 gennaio, ogni domenica alle 21.30, sintonizzatevi su TV8 per non perdere nemmeno un episodio di Petra 2. Per la prima volta in chiaro, le indagini di Petra e Monte saranno accessibili a tutti, offrendo suspense e divertimento di qualità. E per chi non riesce a resistere all’attesa o vuole ripassare i momenti salienti della prima stagione, ricordate che le piattaforme di streaming potrebbero offrire un’occasione d’oro per immergersi nel mondo di Petra Delicato.

La trama degli episodi di Petra 2

Nella seconda stagione di Petra, ritroviamo l‘Ispettrice Petra Delicato, interpretata dalla talentuosa Paola Cortellesi, che continua a lottare contro il crimine nella squadra mobile di Genova. La nostra indomita protagonista, insieme al fedele viceispettore Antonio Monte, forma un duo investigativo unico, caratterizzato da un profondo legame di stima e amicizia, nonostante le loro evidenti differenze. La nuova stagione si apre con un omicidio in un esclusivo comprensorio genovese, un luogo dove dietro la facciata di tranquillità si annidano rancori e segreti. Petra si trova di fronte a un caso personale, legata alla vittima da un segreto che la riguarda da vicino. La tensione cresce episodio dopo episodio, portando gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso i vicoli e i misteri di Genova.

Nel secondo episodio, Petra e Monte si lanciano in una corsa contro il tempo per fermare una serie di morti tragiche tra i senzatetto, un caso che tocca profondamente entrambi gli investigatori, mostrando il lato più oscuro e crudele della società. Segue poi un intricato caso di duplice omicidio, legato a crimini del passato, che costringerà i nostri eroi a riflettere sulla sottile linea tra vittime e carnefici. Infine, un furto insolito di una pistola, non una qualunque, ma una con un valore simbolico enorme, porta Petra e Monte a indagare nel cuore delle baby gang della città, scoprendo un universo drammatico e violento, molto lontano dall’innocenza tipica dell’età giovanile. Ogni episodio di Petra 2 è un tuffo in storie cariche di emozioni, con intrighi che si snodano attraverso la bellissima Genova, mostrando il lato umano, complesso e profondamente empatico dei suoi protagonisti. Un viaggio nell’animo umano, tra suspense, azione e profonda umanità.