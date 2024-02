Fonte: Ansa Claudio Gioè protagonista di Màkari

Una domenica senza rivali, per gli ascolti tv del 18 febbraio, con la terza stagione di Màkari che spicca tra i risultati dello share registrati nella lunga coda del post Sanremo. Lo show dei record conferma il suo pubblico affezionato allo spettacolo ormai da anni, mentre si confermano alti i dati di Che tempo che fa, che ospita Ghali dopo il caso in Rai e il comunicato pro-Israele letto da Mara Venier.

Su Rai2 è andato invece in onda 911, invece Rai3 ha proposto un nuovo appuntamento con Report di Sigfrido Ranucci. La storica trasmissione del terzo canale si occupa nuovamente della produzione di vino e dei dati riportati in etichetta, mentre su Italia1 viene trasmesso Geostorm.

Prima serata, ascolti tv del 18 febbraio: vince Màkari

Parte bene Màkari 3 con Claudio Gioè, che si prende la prima serata di Rai1 con il 22,7%. Un risultato in linea con le grandi fiction proposte dalla tv di Stato e che sono sempre più apprezzate: la nuova stagione non ha infatti deluso le aspettative ed è destinata a crescere, come sta accadendo con Lo show dei record che guadagna terreno con il 16,3% dello share, restando però dietro la proposta della prima Rete che vince la serata senza grandi difficoltà.

Su Rai2 9-1-1 ha radunato 664.000 spettatori (3,2%) e 9-1-1: Lone Star è stato la scelta di 613.000 spettatori (3,1%). Su Italia1, invece, Geostorm ha totalizzato 989.000 spettatori con il 5,4% di share. Su Rai3, dopo una presentazione al 6,3%, Report di Sigfrido Ranucci ha raccolto davanti al video 1.570.000 spettatori con l’8% (Plus: 1.050.000 – 6,8%).

Su Rete4, Zona Bianca interessa a 497.000 spettatori con il 3,4% di share. Su La7, invece, A Beautiful Mind si prende 358.000 spettatori con il 2%. Su Tv8, Petra di Paola Cortellesi in replica ha registrato 350.000 spettatori con l’1,8%. Sul Nove, preceduto dall’anteprima (1.108.000 – 5,6%), Che Tempo Che Fa fa registrare 2.075.000 spettatori con il 10,2% nella prima parte e 1.168.000 spettatori con il 9.6% nella seconda parte detta Il Tavolo.

Access Prime Time, dati del 18 febbraio

Un altro grande successo per Affari tuoi, che interessa a 5.218.000 spettatori pari al 25%. Su Canale5, il consueto appuntamento con Paperissima Sprint piace a 3.068.000 spettatori (14,7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 1.339.000 spettatori (6,4%). Su Rai3 Chesarà… di Serena Bortone è la scelta di 885.000 spettatori (4,4%).

Su Rete4 Stasera Italia Weekend è piaciuto a 619.000 spettatori (3%) nella prima parte e 587.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte. Su La7, In Altre Parole Domenica di Massimo Gramellini si prende 788.000 spettatori pari al 3,8%. Su Tv8, invece, 4 Ristoranti raggiunge 630.000 spettatori con uno share del 3%.

Il preserale, dati del 18 febbraio

Su Rai1, L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 di Marco Liorni ottiene 3.301.000 spettatori con il 21,8% mentre L’Eredità Weekend conquista 4.366.000 spettatori con il 25%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story di Paolo Bonolis totalizza 2.421.000 spettatori (17%) mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 3.232.000 spettatori (19.1%). Su Rai2, Novantesimo Minuto interessa a 577.000 spettatori (3,3%) nella prima parte e 600.000 spettatori (3%) nella seconda parte Tempi Supplementari.

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 590.000 spettatori (3,7%) mentre, dopo Freedom Pills (579.000 – 3,4%), C.S.I. Miami ha totalizzato 939.000 spettatori (4,9%). Su Rai3 l’informazione dei TGR piace a 2.504.000 spettatori con il 13,9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore è la scelta di 539.000 spettatori con il 2,8%. Su La7 Allarme rosso arriva a 251.000 spettatori (1,7%). Su Tv8 Amore, romanticismo e cioccolato piace a 273.000 spettatori (1,6%). Sul Nove, la finale della Frecciarossa Final Eight: Olimpia Milano-Napoli Basket si prende 152.000 spettatori (1%).