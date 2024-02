Makari 3, trama, cast e dove e quando vederlo

Fonte: IPA Makari con Claudio Gioè

Torna in televisione Makari, con l’attesissima terza stagione. Protagonista ancora una volta Claudio Gioè, che riprende il ruolo di Saverio Lamannna. Nel cast anche Ester Pantano che presta il volto a Suleima Lynch e Domenico Centamore che indossa i panni di Peppe Piccionello. Quattro delitti in quattro puntate per la produzione ispirata ai racconti di Gaetano Savatteri. La regia è stata firmata da Monica Vullo e Riccardo Mosca.

“La Sicilia che abbiamo raccontato in Makari è una terra azzurra come il mare che la lambisce, celeste come il cielo che la avvolge, ma anche verde e ocra come le pietre, il tufo e il calcare che la rivestono. – hanno spiegato i due registi – Quella che abbiamo scelto di inquadrare è una terra piena di forza ed energia e crediamo di aver trasmesso queste caratteristiche alla nostra serie: Makari comunica forza a chi la guarda“.

La trama di Makari 3

In Makari 3 Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, deve affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La città perfetta”); un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (“La segreta alchimia”).

Saverio Lamanna non è, però, messo alla prova soltanto da questi delitti. Saverio e Suleima scoprono che l’amore funziona proprio come la chimica: ci sono elementi che hanno una naturale capacità di attrarre e legarsi ad altri elementi, ma quando lo fanno distruggono i precedenti legami con altre sostanze. Ed è così che l’arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio, rischia di trasformarsi in una catastrofe per i due beniamini del pubblico. Perché Michela, se non ci fosse Suleima, sarebbe davvero perfetta per Saverio.

E Giulio, se non ci fosse Saverio, sarebbe davvero perfetto per Suleima. In questo pericoloso gioco di affinità elettive, Peppe Piccionello, da vera Cassandra, è il solo a vederci chiaro fin dall’inizio.

Il cast di Makari 3: chi sono i nuovi attori

Nel cast di Makari 3 ritroviamo: Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna. Le new entry più importanti sono quelle di Serena Iansiti e Eugenio Franceschini, che interpretano rispettivamente Michela e Giulio, i due personaggi che mettono a repentaglio il rapporto tra Saverio e Suleima.

Sia Serena Iansiti sia Eugenio Franceschini sono due volti noti nella serialità italiana: la prima è diventata popolare con il ruolo di Lavinia in Centovetrine per poi recitare in altre fiction Mediaset (Le Tre Rose di Eva solo per citarne qualcuna) fino ad approdare al ruolo della bella e affascinante Livia ne Il Commissario Ricciardi accanto a Lino Guanciale.

Eugenio Franceschini, invece, ha recitato in Grande Hotel, I Medici, Nero a metà, Non mi lasciare, Black out – Vite sospese. Ha recitato a lungo anche in teatro e al cinema.

Dove vedere Makari 3 in tv e in streaming

La prima puntata di Makari 3 va in onda su Rai1 domenica 18 febbraio e successivamente domenica 25 febbraio, domenica 3 marzo, domenica 10 marzo. Su Raiplay è possibile seguire la serie in streaming.