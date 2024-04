Fonte: IPA Fabio Fazio

Lento ritorno alla normalità per la prima serata della domenica, con Fabio Fazio che riprende con la diretta di Che tempo che fa. Gli ascolti tv del 14 aprile rivelano come il contenitore storico del conduttore ligure sia ancora in grado di modificare l’assetto della curva auditel, che si sposta in suo favore confermando il grande successo della trasmissione che da una sola stagione è passata sul Nove. Come di consueto, Canale5 ha proposto una nuova puntata de Lo show dei record con la conduzione di Gerry Scotti mentre su Rai1 è stata trasmessa una replica della fiction Màkari con Claudio Gioè.

Su Rete4, torna l’appuntamento con l’informazione di Dritto e Rovescio, con la conduzione di Paolo Del Debbio, mentre su Italia1 è stato trasmesso il film Jurassic World: Il regno distrutto. Su Rai2 è andata in onda la quinta stagione di 9-1-1 mentre Rai3 ha trasmesso Indovina chi viene a cena. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del 14 aprile? La serata è stata piuttosto sottotono, come sta capitando da alcune settimane a questa parte, soprattutto perché Rai1 continua a proporre delle repliche senza nessuna novità mentre Canale5 fatica ancora.

Prima serata, ascolti tv del 14 aprile: vince (ancora) Màkari

Nella serata di domenica 14 aprile 2024, su Rai1 Màkari in replica ha totalizzato 2.394.000 spettatori pari al 14,9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha fatto segnare 2.027.000 spettatori pari al 13,9% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 733.000 spettatori (3,7%) e 9-1-1: Lone Star ha raccolto 855.000 spettatori (4,6%). Su Italia1 Jurassic World: Il Regno Distrutto ha fatto registrare 926.000 spettatori con il 5,7% di share.

Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha radunato davanti al video 936.000 spettatori con il 5,1% (anteprima di 37 minuti a 574.000 e il 2,9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio è stata la scelta di 758.000 spettatori con il 5,6% di share. Su La7 Churchill ha totalizzato 329.000 spettatori con l’1,9%. Su Tv8 Zona Rossa ha ottenuto 338.000 spettatori con l’1,9%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (783.000 – 4,7%), Che Tempo Che Fa ottiene 1.835.000 spettatori con il 9,5% nella prima parte e 1.206.000 spettatori con il 9,8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo trasmessa dalle 22.17 alle 0.46.

Access Prime Time, dati del 14 aprile

Su Rai1 Affari Tuoi ottiene 5.520.000 spettatori pari al 28,4%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.606.000 spettatori (13,5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha ottenuto 1.032.000 spettatori (5,5%). Su Rai3 Chesarà… ottiene 585.000 spettatori (3,3%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha ottenuto 633.000 spettatori (3,5%) nella prima parte e 583.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap si prende 552.000 spettatori pari al 2,9%. Su Tv8, dopo Grid (557.000 – 3%), il Gran Premio degli Stati Uniti di Moto GP ha interessato 1.174.000 spettatori con il 5.9%.

Il preserale, dati del 14 aprile

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ottiene 2.433.000 spettatori con il 21,1% mentre L’Eredità Weekend si prende 3.299.000 spettatori con il 24,4%. Su Rai2, dopo TG Sport Sera (285.000 – 3%), Novantesimo Minuto ha ottenuto 492.000 spettatori (4,4%) nella prima parte e 489.000 spettatori (3,8%) nella seconda parte Tempi Supplementari. Squadra Speciale Cobra 11 interessa 373.000 spettatori e il 2,3%. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ottiene 146.000 spettatori (1,3%). Su Tv8 la gara di Moto 3 si prende 397.000 spettatori (4,2%) e la Moto 2 conquista 412.000 spettatori (3,2%). Sul Nove Little Big Italy si prende 305.000 spettatori (2,9%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 253.000 spettatori (1,9%).