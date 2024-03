Fonte: IPA Fabio Fazio

È scontro in tv tra Lo show dei record e Che tempo che fa. Senza una vera alternativa della concorrenza, che manda in onda l’amichevole tra Italia ed Ecuador, Canale5 tenta la scalata agli ascolti del 24 marzo in cui l’unica vera insidia è quella rappresentata dalla proposta di Warner Bros. Discovery condotta da Fabio Fazio. Nonostante lo spostamento sul NOVE, infatti, il talk gentile del conduttore ligure continua a ottenere consensi ed essere un vero punto di riferimento per il pubblico che gli è affezionato ormai da decenni.

Non sono però mancate le proposte sugli altri canali. Rai2 ha infatti mandato in onda Un amore di maggiordomo mentre Rai3 ha trasmesso Indovina chi viene a cena. Su Italia1 abbiamo invece visto Viaggio nell’isola che non c’è. Ampio spazio è stato concesso all’informazione, invece, con Zona Bianca su Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi che ha anche sostituito Myrta Merlino – per poco – alla guida di Pomeriggio Cinque.

Gli ascolti tv del 24 marzo sono disponibili dalle ore 10