Si avvicina maggio: i palinsesti televisivi sono destinati a subire dei cambiamenti, anche importanti. Ed ecco che a breve saluteremo la tredicesima edizione di Avanti un Altro, il popolare show dell’access prime time su Canale5 condotto da Paolo Bonolis. Stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero previste due puntate, con una conclusiva in prima serata. Intanto il conduttore ha messo a tacere tutte le voci sul presunto ritorno in Rai.

Quando chiude la tredicesima edizione di Avanti un Altro

L’estate è sempre più vicina, e così gli show che ci hanno tenuto compagnia fino a qui si avviano alla loro naturale conclusione, per poi tornare il prossimo anno. Come riportato da Davide Maggio, l’ultimo appuntamento con il gioco di Paolo Bonolis, la tredicesima edizione di Avanti un Altro, va in onda domenica 5 maggio 2024.

Il finale, però, conta ben due puntate. Proprio così: stando alle anticipazioni, il game chiude la sua stagione in prime time, con una puntata da 50 minuti in onda dopo Paperissima alle 21.25. Dunque, le puntate saranno due: una alle 18.45, e una in prime time. Il preserale cambia volto da lunedì 6 maggio 2024, quando torna Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Come di consueto, non mancheranno le repliche con i momenti “top” della stagione, come venerdì 3 e sabato 4 maggio.

Paolo Bonolis resta a Mediaset: smentite le voci sulla Rai

“L’anno prossimo resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio Berlusconi che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un Altro e sono una persona di parola”. Al Corriere della Sera, Paolo Bonolis ha messo un punto alle voci sul suo ritorno in Rai e, in particolare, sulla possibile conduzione del Festival di Sanremo. Dopo l’addio di Amadeus alla TV di Stato, c’è un vuoto che va colmato: il conduttore si è fatto valere in questi ultimi anni e ha riportato Sanremo alle origini, rendendolo la kermesse interessante anche per i giovani.

Ma non sarà Bonolis – almeno, non per il momento – a colmare il vuoto lasciato da Amadeus. Anche a Le Iene è andato in onda un servizio sul toto-nomi di Sanremo 2025: il nome più papabile sembra proprio quello di Carlo Conti, che così tornerebbe a condurre la kermesse (e, chissà, potrebbe tornare anche Maria De Filippi).

La decisione di Bonolis di rimanere in Mediaset, in ogni caso, arriva dopo l’intervista rilasciata a La Stampa in cui ha ammesso di aver valutato uno stop più lungo. Il contratto scade a giugno, ma verrà rinnovato, e così Avanti un Altro tornerà (nel 2023 si era parlato di una chiusura del programma). “Fosse stato per me avrei lasciato già da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. (…) Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fare tv vuol dire sapere cogliere lo spirito del tempo e devo trovare me nello spirito di quest’epoca”.