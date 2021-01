Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci replica ad Alfonso Signorini

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Milly Carlucci replica ad Alfonso Signorini dopo le dichiarazioni del conduttore del GF Vip riguardo all’inizio de Il Cantante Mascherato. Lo show tornerà in tv il prossimo 29 gennaio e si scontrerà proprio con il reality che la scorsa settimana aveva annunciato il doppio appuntamento.

Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, Signorini ha affermato di essere pronto alla sfida, forte di un pubblico che si è ormai affezionato alla trasmissione. Il GF Vip va in onda dallo scorso 14 settembre con uno share che oscilla fra 19 e 20 punti percentuale. “La cosa che mi riempie di soddisfazione è che chiunque mi mettano contro io il mio pubblico ce l’ho – ha detto -. Io da lì non mi schiodo, se ne facessero una ragione. Contro questo mio Grande Fratello la Rai ha schierato chiunque. Che si chiami Fiorello, Montalbano, Luca Argentero o Carlo Conti – ha concluso parlando poi del Cantante Mascherato -. Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?”.

Parole a cui ha replicato proprio Milly Carlucci nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma di Rai Uno. “La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati, anche se questo fa parte del folklore – ha risposto la presentatrice -. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. Anche l’anno scorso, andavamo in onda di venerdì, e torniamo di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti, è stata la concorrenza – ha svelato Milly -. Questo mese il GF Vip non è andato in onda di venerdì. Ma non è questo il punto… Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene”.

Qualche giorno fa Signorini aveva svelato, sempre a Casa Chi, un retroscena legato ad Alessandra Mussolini, uno dei concorrenti più amati di questa edizione di Ballando con le Stelle. “Alessandra Mussolini la adoro, sa prendere la vita con il sorriso e leggerezza – aveva detto -. L’ho chiamata molto prima di Milly Carlucci, volevo che partecipasse al GF Vip. Ha fatto due provini, uno personalmente con me, è stata bravissima ed ero sicuro che sarebbe stato un “acchiappo” formidabile per questa edizione. La cosa si è arenata nelle trattative economiche. Alla fine ha concluso con Ballando, ma il primo a chiamarla sono stato io”.