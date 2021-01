Il Cantante Mascherato, la verità di Mariotto sull’addio a Milly Carlucci

editato in: da

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato approderà presto sui nostri schermi, ma sono ormai settimane che non si parla d’altro. Gli indizi sul cast, che Milly Carlucci ha iniziato a seminare negli ultimi giorni, stanno suscitando grande curiosità nel pubblico. E fino a poco fa c’erano dubbi anche sulla giuria, in particolare dopo l’esclusione di Guillermo Mariotto.

Quando, con le prime indiscrezioni riguardanti lo show di Rai1, è venuta a galla la notizia dell’addio del celebre stilista, in molti si sono chiesti se non fosse nato qualche dissapore tra lui e Milly Carlucci. Per anni li abbiamo visti collaborare proficuamente, dapprima a Ballando con le Stelle e poi nella prima edizione de Il Cantante Mascherato. L’improvviso allontanamento di Mariotto dalla giuria di quest’ultima trasmissione aveva dunque insospettito i fan. Dopo la replica della Carlucci, che aveva cercato di rassicurare i telespettatori, ora arriva la risposta dello stesso Mariotto.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, lo stilista ha spiegato di aver preso questa decisione di comune accordo con la conduttrice, scegliendo di fare una pausa dopo la lunga ed estenuante esperienza a Ballando con le Stelle – in effetti, la scorsa stagione del talent show di danza è stata particolarmente impegnativa. Mariotto ha inoltre rivelato di sentire il bisogno di riposarsi un po’: “Nessun dissapore con Milly, sono solo molto stanco. In tempi di Covid-19 è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E nel caso de Il Cantante Mascherato anche poco remunerativo”.

Non c’è dunque alcun problema tra la Carlucci e Guillermo Mariotto, che sicuramente tornerà presto in tv. Ma la giuria della seconda edizione de Il Cantante Mascherato dovrà fare a meno di lui. Ad appena una settimana dalla sua messa in onda, la trasmissione ha appena trovato la quadra per quanto riguarda proprio i giurati: ad affiancare Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, già da tempo confermati, sarà Costantino Della Gherardesca. “In giuria è perfetto perché ha una cultura musicale che serve a stanare i concorrenti” – ha rivelato la Carlucci in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni.

La prima puntata dello show andrà in onda il prossimo venerdì 29 gennaio, ma c’è una piccola sorpresa: la conduttrice ha annunciato, sul suo profilo Instagram, che sabato 23 gennaio a partire dalle 15:00 verrà trasmesso uno speciale intitolato Aspettando Il Cantante Mascherato. “Vedremo le nostre maschere in azione e soprattutto parlanti!” – ha svelato Milly Carlucci. Un regalo bellissimo per tutti coloro che non vedono l’ora di scoprire qualcosa in più su questa nuova edizione.