Milly Carlucci, Ballando con le Stelle trasloca dopo 20 anni: le manovre della Rai

IPA Milly Carlucci

Alla fine del 2025, è circolata l’indiscrezione sul possibile cambio di location per un programma storico della Rai: Ballando con le Stelle, che è andato in onda dal Foro Italico di Roma per ben vent’anni. Per l’edizione del 2026, trasloco in vista: tra le ipotesi, sin da subito, si è parlato degli studi Rai di Saxa Rubra. E pare proprio che saranno quelli la nuova casa di Ballando.

Ballando con le Stelle trasloca, la nuova location

Milly Carlucci si appresta a cambiare casa per il suo programma più importante: Ballando con le Stelle è in cerca di una nuova location. “Dopo vent’anni Ballando cambia casa. Nei prossimi mesi la Rai saluterà il famoso Auditorium del Foro Italico. Per la prossima stagione Milly Carlucci e il suo gruppo di lavoro dovranno cercare una nuova sede e un nuovo studio. Sul tavolo l’ipotesi di uno spostamento negli studi Rai di Saxa Rubra”, ad averlo anticipato è stato il giornalista Giuseppe Candela su Chi, e in seguito la notizia è stata confermata dal Messaggero.

Ed è stata la Rai a scegliere di interrompere il contratto d’affitto con l’Auditorium del Foro Italico, intenzionata a “risparmiare“: il contratto sarà interrotto precisamente a giugno. Salvo colpi di scena o eventuali novità, quindi, Milly e il suo Ballando torneranno in diretta da settembre 2026 dagli studi Rai di Saxa Rubra.

L’impegno di Milly Carlucci per il dance show

L’edizione del 2025 di Ballando con le Stelle è stata vinta da Andrea Delogu con il ballerino Nikita Perotti. Milly, conduttrice o, meglio, Generalessa, si impegna costantemente per offrire un prodotto all’altezza delle aspettative. E nonostante la sfida “persa” contro Tu Sì Que Vales, ogni edizione di Ballando viene ricordata e celebrata proprio perché è un unicum. Nel corso degli anni, anche la preparazione delle puntate si è fatta via via più complessa.

“All’inizio era tutto più semplice perché era un format nuovo e bastava poco per renderlo brillante. Poi negli anni abbiamo dovuto trovare delle strade narrative diverse e siamo andati su una complessità sia di racconto dei personaggi sia di messa in scena molto più spettacolare”, aveva raccontato Milly Carlucci, spiegando come nasce, di fatto, una puntata del popolare dance show. Non c’è solo il ballo a rendere tanto interessante ogni appuntamento: come non citare la giuria, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli?

Anche per quanto riguarda le esibizioni stesse, vengono organizzate delle riunioni: il confronto è tra Milly Carlucci, che supervisiona ogni dettaglio, gli autori e le coppie. L’obiettivo è di non mettere in difficoltà i concorrenti, soprattutto durante le fasi iniziali, anche se c’è chi segue le proprie strategie, come sempre. Ma ora Milly e il suo team dovranno traslocare e dire addio, dopo vent’anni, a una location storica. Nel corso degli anni, oltre a Ballando con le Stelle, qui sono andati in onda programmi cult, come quelli di Raffaella Carrà (da Carràmba! Che fortuna a I Fantastici di Raffaella), oltre ad altri programmi di Milly, come L’acchiappatalenti e Il cantante mascherato.