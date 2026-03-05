Canzonissima, i primi nomi di Milly Carlucci per l’ultimo show dal Foro Italico

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Milly Carlucci

Il palinsesto televisivo della prossima primavera è già infuocato. Sabato 21 marzo segna infatti una data spartiacque per Rai1 con il debutto di Canzonissima, il nuovo varietà affidato alla sapiente guida di Milly Carlucci. E non stiamo parlando di un semplice omaggio, ma della rinascita di quello che è probabilmente il titolo più iconico e prestigioso nella storia dell’intrattenimento leggero italiano.

Il guanto di sfida, il duello con Maria De Filippi

Il clima attorno al debutto è già in tumulto, complice una mossa strategica della concorrenza che ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori. Mediaset ha infatti deciso di schierare l’ultima puntata di C’è posta per te proprio nella serata del 21 marzo.

Questo spostamento tattico, lungi dallo scoraggiare il team Rai, ha iniettato un’ulteriore dose di adrenalina nel gruppo di lavoro della Carlucci. La sfida tra le due “Regine” del sabato sera è servita: da un lato le emozioni del programma di Canale5, dall’altro la maestosità della grande musica live su Rai1.

Meccanismo e giurie

Ma come funzionerà questa nuova versione di Canzonissima? Al centro ci sarà, ovviamente, la competizione. Ogni puntata vedrà dodici artisti sfidarsi a colpi di cover, reinterpretando i capolavori che hanno segnato la storia musicale del nostro Paese.

La valutazione delle performance seguirà un binario innovativo e democratico: i brani saranno giudicati dai cantanti stessi, in una sorta di confronto tra pari, ma il peso determinante sarà affidato al pubblico dei social network, trasformando la visione domestica in un’esperienza interattiva proprio come accade a Ballando con le Stelle. Sebbene sia prevista una giuria fisica in studio, quest’ultima avrà un ruolo più di accompagnamento e critica costruttiva che di voto insindacabile, lasciando alla musica il compito di parlare da sé.

Un addio emozionante al Foro Italico

Le esecuzioni saranno rigorosamente dal vivo, supportate da una grande orchestra che darà lustro all’Auditorium del Foro Italico a Roma. Questo debutto porta però con sé anche un velo di malinconia: sarà infatti l’ultima volta che lo storico studio ospiterà una produzione Rai di questo livello.

Dal prossimo autunno, Milly Carlucci e il suo staff traslocheranno a Saxa Rubra per la nuova stagione di Ballando con le stelle, rendendo le puntate di Canzonissima un vero e proprio canto del cigno per una delle location più amate del piccolo schermo.

I protagonisti

Sebbene il riserbo sia ancora alto, iniziano a trapelare i primi nomi del cast che comporrà la classe dei dodici. Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono in gara Malika Ayane, reduce dai recenti successi sanremesi, insieme alla grinta di Nina Zilli. Il tocco di genialità e ironia potrebbe essere garantito da Elio e le storie tese, mentre per la quota cantautorale spicca il nome di Fabrizio Moro, già protagonista nella serata cover di Sanremo 2026 con Eddie Brock.

Le sorprese non finiscono qui: il programma punta a ospitare l’aristocrazia della musica italiana. Si parla con insistenza di presenze d’eccezione come Patty Pravo e Massimo Ranieri, oltre a un possibile coinvolgimento di Riccardo Cocciante. Ingredienti che possono trasformare il sabato sera in un evento imperdibile per tutte le generazioni. L’appuntamento è fissato: il 21 marzo la musica torna sovrana su Rai1.