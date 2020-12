Il Cantante Mascherato, Guillermo Mariotto potrebbe non esserci

editato in: da

Guillermo Mariotto potrebbe non essere più fra i giurati de Il Cantante Mascherato per volere di Milly Carlucci. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Dagospia, lo stilista non sarebbe fra i membri del cast dello show che prenderà il via alla fine di gennaio. Dopo l’enorme successo della prima edizione infatti, la conduttrice è pronta a riportare sul piccolo schermo il programma in cui i concorrenti si celano dietro delle maschere.

Nei giorni scorsi Milly Carlucci, reduce dal successo di Ballando con le Stelle, ha svelato le maschere della trasmissione. In giuria invece dovrebbero esserci Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, mentre non sarebbe stato confermato Guillermo Mariotto, già giudice di Ballando. “Dopo la pioggia di critiche a Ballando con le stelle Guillermo Mariotto è stato “bocciato” da Milly Carlucci che lo ha escluso dalla giuria de Il Cantante Mascherato”, si legge.

Nel corso di Ballando con le Stelle infatti Mariotto si era scontrato più volte con Rossella Erra e non erano sfuggite alcune battute a Elisa Isoardi, tanto che Carolyn Smith, a capo della giuria dello show, ne aveva parlato in un post pubblicato su Instagram. Per ora si tratta solo di indiscrezioni e le uniche certezze sono legate alle maschere svelate da Milly Carlucci sui social. La conduttrice è instancabile e dopo una stagione piuttosto impegnativa con Ballando con le Stelle, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il programma partirà il 29 gennaio su Rai Uno e sul palco saliranno diverse maschere: Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Alieno, Pappagallo, Orso.

I giurati e il pubblico di divertiranno tentando di scoprire tramite gli indizi chi si nasconde dietro le maschere. Secondo quanto rivelato da Dagospia se l’esclusione di Mariotto dalla giuria fosse confermata al suo posto potrebbe arrivare Costantino Della Gherardesca che, fra travestimenti e citazioni colte, nel corso di Ballando con le Stelle ha svelato tutta la sua creatività. Per ora nulla di confermato anche se qualche tempo fa Milly Carlucci, parlando della seconda edizione del Cantante Mascherato, aveva annunciato alcuni cambiamenti. “Abbiamo in mente un cast e dei travestimenti sorprendenti – aveva detto a FSNews -, qualche rimaneggiamento nella giuria e cambi strutturali nel corso delle cinque puntate. Ci sarà una maschera in più e stiamo pensando a qualcosa di veramente rivoluzionario. I sudcoreani, detentori del format, hanno idee clamorose”.