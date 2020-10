Ballando con le Stelle, Carolyn Smith critica Mariotto su Instagram

editato in: da

Carolyn Smith critica Guillermo Mariotto dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La giurata dello show di Milly Carlucci ha commentato il comportamento del collega in un post pubblicato su Instagram. La Smith ha spiegato di non aver gradito le battute fatte da Mariotto nei suoi confronti, ma anche in quelli di Elisa Isoardi e Gilles Rocca al termine delle loro esibizioni.

“Spettacolo sì, insulti no – ha scritto Carolyn sul suo profilo -. Il sabato sera è fatto per divertire, per avere un momento di svago, in particolare in questo momento con la situazione che stiamo vivendo. Poi ognuno viva nel suo modo. Io lascia tutti i problemi fuori dallo studio alle 19.00 e li riprendo tutti quando esco alle 01.10 sperando che spariscano. Cosi ho un’ora in mezzo per preparami psicologicamente ad affrontare la puntata. Non mi piace quando situazione e/o persone che cambiano i miei equilibri. Sono un libro aperto. Detto questo… voglio dire a Guillermo Mariotto che va bene fare la battuta, ma non andare oltre facendola diventare un insulto […] Mi fermo qui – ha concluso – spero che possiamo tornare ad un buon equilibrio il prossimo sabato. Allegria nello studio e principalmente a casa”.

Vulcanica, travolgente, unica, Carolyn Smith è uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle. La coreografa ha affrontato una lunga battaglia contro il cancro ed è diventata un simbolo e un esempio per tantissime persone, grazie alla sua forza e alla voglia di sorridere sempre. Lo scontro a distanza fra la Smith e Mariotto si inserisce in un’edizione tutt’altro che semplice per Milly Carlucci.

Lo show era partito in ritardo dopo la positività al Covid-19 di Daniele Scardina e Samuel Peron, in seguito era arrivato il ricovero in ospedale di Raimondo Todaro, operato d’appendicite. Vittime di infortuni anche Rosalinda Celentano, Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini. L’ultimo problema in ordine di tempo riguarda Marco De Angelis che, a causa di un’intossicazione alimentare, non potrà ballare il prossimo sabato con Vittoria Schisano. La coppia è a rischio eliminazione e si dovrà scontrare con la figlia di Claudia Mori e Tinna Hoffmann.