Ballando con le Stelle, complicità fra Gilles Rocca e la ballerina nel backstage

Nel backstage di Ballando con le Stelle sarebbe nata una forte complicità fra Gilles Rocca e la ballerina Lucrezia Lando. A svelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui l’attore e fonico si sarebbe avvicinato molto alla sua insegnante di ballo durante le ultime settimane. 37 anni lui, 22 lei, Gilles e Lucrezia avrebbero creato una bellissima intesa anche lontano dalle telecamere. “Formano una delle coppie più talentuose e indovinate di Ballando con le Stelle – si legge sulla rivista -. Durante una pausa dalle prove si mostrano complici e a loro agio. Si sussurra che tra i due sia scoppiata la passione. Solo voci di corridoio? Ah saperlo”.

Classe 1983, originario di Roma, Gilles Rocca è diventato famosissimo nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo 2020, durante un’inquadratura casuale nel corso della lite fra Bugo e Morgan. Riservato e molto attento alla privacy, Rocca sarebbe fidanzato da tempo con Miriam Galanti, attrice di Scarlett. I due hanno sempre vissuto la relazione lontano dai gossip e anche su Instagram non ci sono foto di coppia. “Miriam mi supporta in ogni mia avventura e io faccio lo stesso con lei – ha raccontato l’attore a La Nostra Tv -. Mi ha detto che sono stato molto bravo ma lei è di parte… devo crederle?”. Gilles non ha mai nascosto di aver creato da subito un ottimo feeling con Lucrezia sulla pista da ballo: “Lucrezia è molto brava e riesce a trasmettermi la passione per la danza – ha svelato -. Per ora pensiamo a far bene settimana dopo settimana, la finale è lontana e sarebbe bellissimo poterne far parte”.

