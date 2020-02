Caterina Balivo, lite Bugo-Morgan: la verità di Gilles Rocca

editato in: da

Caterina Balivo sorprende il suo pubblico invitando a Vieni da Me Gilles Rocca, l’attore rivelazione della lite tra Bugo e Morgan.

Dopo il boom di ascolti grazie all’intervista a Simone Bortolotti, il direttore d’orchestra del brano Sincero, portato a Sanremo 2020 proprio da Bugo e Morgan, la bella presentatrice ci riprova con la testimonianza di Gilles Rocca che si trovava sul palco dell’Ariston mentre si consumava in mondovisione la scenata tra i due cantanti.

Gilles Rocca è stato immortalato dalle telecamere del Festival mentre Bugo abbandonava il palco. L’aitante attore e regista non è certo passato inosservato e in un batter d’occhio sui social ha fatto boom. Anche se le speranze di molte ragazze andranno deluse. Pare infatti che sia fidanzatissimo, come ricordano anche Ema Stokholma e Andrea Delogu (guarda il video sopra) che hanno curato il commento radiofonico di Sanremo 2020.

Alla Balivo ha raccontato cosa è accaduto in quei momenti concitanti tra Morgan e Bugo. “In quel momento stavamo cercando Bugo… Io sono andato dagli autori chiedendogli se fosse una gag, noi non sapevamo niente”.

La bella Caterina svela poi un altro mistero: cosa ci faceva Gilles Rocca dietro le quinte dell’Ariston? Lui risponde così: “Ho una ditta di famiglia che segue tutti gli eventi più importanti, ho aiutato papà. Mi occupavo di tutta l’orchestra e degli ospiti”.

L’improvviso successo che lo ha travolto, non ha fatto montare la testa all’attore che, prendendo a prestito le parole di Diletta Leotta, ha dichiarato: “Mi hanno scritto tantissimi, mi hanno detto “che bello” e “che bono”. Ma non è merito mio, ma di mamma e papà. La bellezza capita, come ha detto la Leotta”.

Gilles Rocca sta attualmente lavorando al suo primo lungometraggio, Metamorfosi. E ha partecipato al film Tre Tocchi.