Bugo, dopo Morgan il monologo a Le Iene: “Distrutto e umiliato”

Negli ultimi anni si è parlato tanto di Bugo. La sua partecipazione al Festival di Sanremo, al fianco di Morgan, lo ha portato a ottenere una certa notorietà anche tra chi non lo aveva mai sentito nominare.

Tutto ciò ha portato però molta più attenzione su di lui come persona e, al tempo stesso, come personaggio televisivo e dei social, che sulla sua musica. In questi anni ha avuto modo di leggere e ascoltare un po’ di tutto sul proprio conto.

Dopo lo scontro plateale sul palco dell’Ariston con Morgan, ormai ex amico, si può dire come la sua vita non sia più stata la stessa. Ospite de Le Iene, ha voluto parlare di sé e del trattamento subito online e non solo, così come di quella maledetta serata a Sanremo.

Il dramma dell’Ariston

Sui social Bugo ha letto di tutto, ma soprattutto commenti di utenti che si chiedevano chi fosse. Parole che non l’hanno ferito, ha spiegato, perché consapevole del proprio percorso artistico precedente. È davvero così importante essere noti al pubblico televisivo? Se lo chiede e si risponde da sé, sottolineando come tanti siano passati dall’essere sconosciuti ai più all’essere invitati sul palco dell’Ariston.

“La mia carriera è iniziata nel 2000 e ho pubblicato dieci album. Vent’anni dopo i miei inizi sono arrivato su quel palco bello carico e positivo. Però non è andata come volevo. Una mia canzone è stata distrutta in diretta mondiale e sono stato insultato davanti a milioni di persone. La sofferenza generata da quell’evento è stata insopportabile”.

Un singolo evento che, da solo, ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia. Ecco il focus del suo monologo a Le Iene. Parla in quanto padre di due figli e, a sua volta, in quanto figlio dei suoi genitori.

La reazione di Bugo

Non sarà l’uomo più simpatico al mondo e di certo è lontano dall’essere perfetto. Questa la sua descrizione. Si definisce però un uomo positivo, che ha quindi deciso di approcciarsi a questa vicenda nella maniera più empatica possibile.

Si è ritrovato solo, al di là della sua famiglia, e di fatto nessuno gli ha mai chiesto come stesse in tutto questo tempo. Ci si è soffermati sul lato “comico” della vicenda, sui meme e tutto il resto. È stato tralasciato l’impatto sull’uomo. Costretto a guardarsi dentro e trovare la forza necessaria per rialzarsi e, al tempo stesso, per dimenticare.

Non del tutto a dire il vero, dal momento che il 20 febbraio la famosa lite sul palco dell’Ariston è approdata in tribunale. Bugo, ovvero Cristian Bugatti, ha denunciato l’ex amico e partner Morgan per diffamazione. Il tutto a causa di quel testo modificato in diretta. L’intenzione è quella di riuscire a dimostrare d’aver “gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro”.

“Proprio nei momenti tremendi devi trovare la tua forza, la dignità che è dentro di te. Dico cose semplici e banali, ma questo è il succo della vita. Se riuscirete a farlo, nessuno vi scalfirà più. Soffrirete ancora ma sarete un po’ più forti e sarete capaci di ricordarvi che, nonostante tutto, la vita è una gran figata”.